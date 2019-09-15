السقاط يزف بشرى النتائج الإيجابية لـ"سياش بنك"

هسبريس – محمد لديب

بدا الارتياح واضحا على محيا رئيس المجلس الإداري لمصرف "القرض العقاري والسياحي" (CIH BANK)، لطفي السقاط، وهو يعلن تسجيل نمو في غالبية المؤشرات المالية نصف السنوية لمؤسسته المالية، مؤكدا أن المصرف سيواصل حصد مزيد من النتائج الإيجابية.

وقال لطفي السقاط، خلال لقاء صحافي عقده بمدينة الدار البيضاء للإعلان عن النتائج المالية لمجموعة "سياش" المصرفية، إن الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2019 تميزت بتحقيق حصيلة مالية إيجابية على مستويات عديدة، همت الزيادة في حجم ودائع الزبناء والقروض المسلمة لهم، إلى جانب إطلاق عملية رفع رأسمال المصرف.

وبلغ حجم القروض التي منحها القرض العقاري والسياحي لزبنائه خلال النصف الأول من العام الجاري ما يناهز 50 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وسجل رئيس المجلس الإداري لـ "CIH BANK" زيادة قياسية في القروض غير العقارية التي منحها البنك خلال العام الجاري، بلغت 22.1 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة فاقت 40.8 في المائة مقارنة مع المستوى الذي سجل خلال النصف الأول من سنة 2018.

كما تمكن القرض العقاري والسياحي من زيادة حجم قروض الاستهلاك التي سلمها لزبنائه في الفترة نفسها من العام الجاري، بنسبة 15.7 في المائة، وزيادة بنسبة 39 في المائة فيما يخص القروض الموجهة لتمويل الاحتياجات الاستثمارية للمقاولات.

وأكد مسؤولو "سياش بنك" أن الأخير يواصل تعزيز مكانته كبنك رائد في مجال الابتكار من خلال تدعيم الحلول الرقمية وجعلها في قلب العلاقة التي تربطه بزبنائه، وذلك بطرح مزيد من الخدمات الرقمية الخاصة بالهواتف الذكية ومنصات الإنترنيت، إلى جانب مواصلة فتح مزيد من الوكالات المصرفية بمجموع تراب المملكة، بلغت 10 وكالات جديدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.