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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب والإكوادور يعززان التعاون في مجال السياحة

المغرب والإكوادور يعززان التعاون في مجال السياحة

المغرب والإكوادور يعززان التعاون في مجال السياحة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 05:03

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بمقر الوزارة، Rosa Prado Moncayo de Holguin، وزيرة السياحة بالإكوادور، وAndres Teran، نائب وزير العلاقات الخارجية بالدولة ذاتها، والوفد المرافق لهما.

وقدّم الوزير، في بداية هذا اللقاء، شكره لدعم الإكوادور للمغرب لاحتضان الدورة 24 للمنظمة العالمية للسياحة التي ستقام بمدينة مراكش سنة 2021.

وأبرز ساجد حرصه على مواصلة دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي السياحة والتكوين والنقل الجوي.

من جانبها، أبدت وزيرة السياحة بالإكوادور تطلعها لدعم علاقات التعاون بين البلدين في مجالي السياحة، من خلال تبادل الخبرات في التكوين والتخطيط والتنمية السياحية، والنقل الجوي.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على أن تتم موافاة الجانب الإكوادوري بمشروعي اتفاق في مجال السياحية والنقل الجوي. كما تدارس الطرفان تقوية العلاقة في مجال التكوين المهني وتبادل الخبرات فيه؛ واتفقا على تنظيم أسبوع ثقافي سياحي بالبلدين.

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