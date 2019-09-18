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كُتّاب وآراء
هواوي تمنح برنامج المطورين 1,5 مليارات دولار
أعلنت شركة Huawei، اليوم الأربعاء خلال المؤتمر العالمي "هواوي كونيكت 2019" الذي تقام مجرياته في مدينة شنغهاي الصينية، أنها ستستثمر 1.5 مليار دولار في برنامجها للمطورين (Huawei Developer)، على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى إلى بناء نظام بيئي قوي ومفتوح كجزء من إستراتيجية الحوسبة.
تم إطلاق Huawei Developer لأول مرة سنة 2015. وقالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إنها دعمت، منذ ذلك الحين، أكثر من 1,3 ملايين مطور و14000 من بائعي البرامج المستقلين حول العالم.
نائب رئيس مجلس الإدارة، "Ken Hu"، متحدثًا إلى الحضور في "Huawei Connect 2019"، قال إن "هواوي" تريد توسيع هذا البرنامج ليشمل خمسة ملايين مطور. كما تهدف إلى مساعدة الشركاء على "تطوير الجيل القادم من التطبيقات والحلول الذكية".
ومن المنتظر أن تكشف الشركة الصينية نفسها عن مزيد من التفاصيل حول التحديثات لبرنامج المطور بحلول يوم الجمعة من هذا الأسبوع.
ووفقHuawei ، فإن الاستثمار، الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء والبالغة قيمته 1,5 مليارات دولار، سيتم توجيهه نحو التطويرات في كل الصناعة التي تنكب عليها المؤسسة؛ كجزء من الإستراتيجية الموسعة للحوسبة التي أعلن عنها "Hu"، وتشمل الاستثمار في الأبحاث الأساسية لمنتجاتها دعم التقنيات الجديدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي.
رئيس مجلس إدارة هواوي، متحدثا عن الحوسبة ذاتها، قال إن "مستقبل الحوسبة هو سوق ضخم تبلغ قيمته أكثر من تريليوني دولار أمريكي، لذلك سنواصل الاستثمار في هذا الاتجاه".
جدير بالذكر أن Huawei أكدت، في المناسبة ذاتها، أنها ستجعل أجهزتها وبرامجها متاحة بسهولة أكبر لعموم زبنائها وشركائها.