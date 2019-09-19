صفقة جديدة للمناولة الأرضية في مطارات المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة "سويس بورت" السويسرية عن فوزها بخدمات المناولة الأرضية في 15 مطاراً بالمملكة المغربية لمدة سبع سنوات، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل.

وقالت شركة lSwissport Internationa، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها حصلت على صفقة المناولة الأرضية في 15 مطاراً بعد منافسة عالمية أجراها المكتب الوطني للمطارات.

الرخصة الجديدة لخدمات المناولة الأرضية، والتي تنافس عليها ستة منافسين، تتعلق بمطارات أكادير والحسيمة والدار البيضاء والداخلة والرشيدية والصويرة وفاس والعيون ومراكش، والناظور وورزازات ووجدة والرباط وطنجة ثم تطوان.

وتعمل شركة "سويس بورت" في مطارات المغرب، منذ سنة 2012. وقال كريستوف دي فيغيريدو، الرئيس التنفيذي للشركة بالمغرب، إن "تجديد الثقة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني في المغرب يدفعنا إلى الاستمرار في الاستثمار على مستوى فريق العمل وتجهيزه بأحدث المعدات في مجال المناولة الأرضية".

وأوضح المسؤول التنفيذي للشركة، في تصريح صحافي، أن شركة "سويس بورت ستقوم في المرحلة المقبلة بتشغيل الكثير من معداتها بواسطة الكهرباء لزيادة تحسين بصمتنا"، مضيفا أنه بحلول سنة 2021 "ستقوم الشركة بتحويل معظم أسطولها من معدات الدعم الأرضي في مطار مراكش إلى الدفع الكهربائي".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الشركة السويسرية ستستثمر في مطارات المغرب أكثر من 200 مليون درهم مغربي (20.7 مليون دولار أمريكي) في تجديد معدات عربات الأمتعة وجرارات سحب الطائرات وشاحنات الشحن.

من جهته، قال Luzius Wirth، نائب الرئيس التنفيذي للشركة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن "المغرب يولي أهمية كبيرة لشركة سويس بورت، خصوصا على مستوى مخططها للعمل بالصناعات الكهربائية في المطارات".

وأورد المتحدث أن "الشركة أعلنت، مؤخرا، عن طموحها لزيادة حصة السيارات الكهربائية في أسطولها العالمي إلى 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2025".

وتعتبر شركة Swissport ثاني أكبر شركة لخدمات المطارات الأرضية في المغرب، بعد شركة الخطوط الملكية الجوية المحلية. ولدى الشركة السويسرية عقود عمل مع شركات طيران عالمية من قبيل "العربية للطيران" و"طيران كندا" و"الخطوط الجوية البريطانية" و'إيزي جيت".