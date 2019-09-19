استهلاك المغاربة ينعش شركات الصناعات الغذائية

هسبريس - محمد لديب

استفادت الشركات المغربية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، من زيادة حجم استهلاك المغاربة للمنتجات الغذائية المصنعة؛ وهو ما انعكس إيجابا على أدائها العام للعام الجاري.

وخلصت بيانات صادرة عن بورصة الدار البيضاء إلى أن أداء أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع الغذائي قد سجل ارتفاعا لافتا بلغت نسبته 17 في المائة، منذ بداية شهر يناير 2019 وإلى غاية منتصف شهر شتنبر الجاري.

وبلغت رأسملة الشركات العاملة في القطاع ما يزيد عن 10.6 ملايير درهم، مسجلة انتعاشة كبيرة عززت بها النتائج الإيجابية التي حققتها خلال السنة الماضية.

وتشير البيانات إلى أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية ستحافظ على نفس مستويات الأداء المرتفعة، التي تم تحقيقها العام الماضي.

وأعلنت شركة لوسيور كريستال عن تحقيق زيادة بنسبة 3 في المائة على صعيد نتيجتها الصافية الموطدة، حيث بلغت 89 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 87 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشفت الشركة، العاملة في مجال صناعات الزيوت والمنتجات الإستهلاكية المنزلية، عن مخطط لتخفيض التحملات المالية، أملا في زيادة تنافسيتها بالسوق المغربي.

ويتوقع المحللون أن تحقق شركة كوسومار تحسنا في أدائها السنوي العام، والتوقعات المتفائلة نفسها صبت في خانة شركة مشروبات المغرب نسبة نمو بنحو 8 في المائة، لتواصل بذلك أداءها الإيجابي الذي عكسه ارتفاع قيمة أسهمها في بورصة الدار البيضاء.

ويؤكد المسؤولون على القطاع أن تحسن الطلب الخارجي على المنتجات الفلاحية المغربية ساهم بدوره في إنعاش صادرات قطاع الصناعات الغذائية العام الماضي.

وجاء في إحصائيات وبيانات صادرة عن مصالح وزارة المالية، المشرفة على المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج، أن الصادرات المغربية الخاصة بمنتجات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية انتعشت السنة المنصرمة بنسبة 10 في المائة.