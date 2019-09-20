عروب: تأمينات الوفاء تتوسع في الأسواق الإفريقية

هسبريس من الدار البيضاء

عبر الرئيس المدير العام لتأمين الوفاء، رامسيس عروب، عن ارتياحه للنتائج المالية نصف السنوية التي حققتها الشركة، التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك المصرفية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال رامسيس عروب، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن تأمين الوفاء استطاعت زيادة رقم معاملاتها منذ بداية العام وإلى غاية متم شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 3.1 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من سنة 2018.

وأوضح عروب أن تأمينات الوفاء ستواصل توسعها في الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتبر من الأسواق التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة، ونفسه الأمر ينطبق على السوق الغابوني.

واستقر رقم معاملات الشركة عند حدود 4.65 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 3.1 في المائة، وسجلت نموا في صافي الاحتياطات التقنية لإعادة التأمين بنسبة 9.2 في المائة، التي بلغت ما يقارب 30.6 مليار درهم بدل 28 مليار درهم قبل سنة.

وارتفعت الاستثمارات المخصصة لعمليات التأمين بنسبة 9.5 في المائة، لتصل إلى 31.9 مليار درهم مقابل 29.1 مليار درهم عند نهاية يونيو من السنة الماضية.

وكشفت بيانات الشركة تسجيل نمو في رقم معاملات التأمينات على غير الحياة بواقع 13.3 في المائة، ليصل إلى 2.39 مليار درهم مقابل 2.11 مليار درهم قبل سنة.

وتراجع رقم معاملات التأمينات على الحياة بنسبة 5.8 في المائة، ليستقر في حدود 2.26 مليار درهم مقابل 2.40 مليار درهم عند نهاية يونيو من سنة 2018.

وبلغ رقم معاملات شركة "وفا للتأمينات" خلال الربع الثاني من هذه السنة 750 مليون درهم، بنمو قدره 11.5 في المائة عن الربع الثاني من السنة الماضية.

وسجلت التأمينات على الحياة تراجعا خلال الربع الثاني من هذه السنة بلغت نسبته ناقص 9 في المائة، ليستقر في حدود 1.22 مليار درهم مقابل 1.34 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.