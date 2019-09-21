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الرئيسية | مال وأعمال | المندوبية تكشف ارتفاع الأثمان .. والحسيمة الأغلى

المندوبية تكشف ارتفاع الأثمان .. والحسيمة الأغلى

المندوبية تكشف ارتفاع الأثمان .. والحسيمة الأغلى
هسبريس من الرباط
السبت 21 شتنبر 2019 - 13:12

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0.3 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.7، بالمائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.2 بالمائة، مشيرة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ 0.3 بالمائة خلال شهر، وبـ 1.5 بالمائة خلال سنة.

وحسب مذكرة للمندوبية، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 2.0 بالمائة، وفي كلميم وبني ملال بـ 1.1 بالمائة، وفي العيون بـ 0.9 بالمائة، وفي تطوان والداخلة بـ 0.8 بالمائة، وفي أكادير والقنيطرة بـ 0.6 بالمائةن وفي الدار البيضاء ووجدة بـ 0.5 بالمائة، بينما سجلت انخفاضات في كل من مراكش والرباط بـ 0.2 بالمائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2019 على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ 4.8 بالمائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ 2.8 بالمائة، و"اللحوم" بـ 1.3 بالمائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ 0.8 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" بـ 1.7 بالمائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0.2 بالمائة.

وبحسب المذكرة نفسها، ومقارنة مع شهر غشت من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.8 بالمائة خلال الشهر ذاته من سنة 2019. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0.5 بالمائة، والمواد غير الغذائية بـ 1.0 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0.4 بالمائة بالنسبة لـ "النقل" و3.4 بالمائة بالنسبة لـ "التعليم".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2019 ارتفاعا بـ 0.3 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2019، وبـ 1.5 بالمائة بالمقارنة مع شهر غشت 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي السبت 21 شتنبر 2019 - 13:25
هدا الشخص عليه ان يأخذ تقاعده ويرحل، لقد بدء يخرف على الشعب. وليترك مكانه لأصحاب الشهادات العليا الدين هم في الرفوف يتحصرون من هؤلاء العجزة.
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