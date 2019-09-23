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الرئيسية | مال وأعمال | "أطلنطا" ترفع معاملاتها في سوق التأمين المغربي

"أطلنطا" ترفع معاملاتها في سوق التأمين المغربي

"أطلنطا" ترفع معاملاتها في سوق التأمين المغربي
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 08:35

ارتفع رقم المعاملات الموطد لشركة أطلنطا للتأمين بنسبة قياسية، بلغت 10.4 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ 2.76 مليار درهم.

وبلغت النتيجة الصافية التي حققتها أطلنطا للتأمين، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو الماضيين، ما يقارب 201 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بمعدل 2.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

واعتمدت الشركة في تحقيق هذه النتيجة على تطوير شبكتها وتوسيعها، وتنويع العروض التي تقدمها، ما مكنها من الحفاظ على وتيرة أدائها التصاعدية بالنسبة للمؤشرات المالية الرئيسية.

وحققت المجموعة زيادة في رقم معاملاتها بالنسبة لفرع التأمين على غير الحياة بنسبة 9.7 في المائة، وفرع التأمين على الحياة بنسبة 5 في المائة.

وحققت الشركة أيضا نموا في أرباحها الصافية بنسبة 5.1 في المائة، وهي نتائج تنسجم وأهدافها المحددة في إطار مخطط "مسار" للفترة 2018-2020، والذي يروم تسريع وتيرة نموها.

وتؤكد المتصرفة المديرة العامة لأطلنطا، فاطمة الزهراء بنصالح، أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من 2019 تؤكد سرعة نمو أداء المجموعة، التي تتماشى مع مخططها الإستراتيجي "مسار".

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