24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت
- بنبركة يبعث جاسوسا إسبانيا داخل "الصالات" للتنصّت على المغرب
- مشاكل "محطة أولاد زيان" تشغل جماعة البيضاء
- أميرة .. أصغر "يوتوبرز" مغربية تناهض ظاهرة اغتصاب الأطفال
- أمرابط يطلب الزيادة في راتبه السنوي مثل حمد الله
شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)
العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك (5.00)
"ثورة صناديق" تُحمّس طلبة قيس سعيّد مرشح الرئاسيات التونسية (4.00)
- العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك - (77)
- اسليمي: هكذا يطبّق الملك الفصل 42 من الدستور لاستفسار العثماني - (63)
- حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" - (61)
- لشكر: استقبال الملك محمد السادس للعثماني يعجّل إجراء التعديل الوزاري - (54)
- الفنان المسرحي أحمد الصعري ينتقل إلى دار البقاء - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أطلنطا" ترفع معاملاتها في سوق التأمين المغربي
ارتفع رقم المعاملات الموطد لشركة أطلنطا للتأمين بنسبة قياسية، بلغت 10.4 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ 2.76 مليار درهم.
وبلغت النتيجة الصافية التي حققتها أطلنطا للتأمين، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو الماضيين، ما يقارب 201 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بمعدل 2.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
واعتمدت الشركة في تحقيق هذه النتيجة على تطوير شبكتها وتوسيعها، وتنويع العروض التي تقدمها، ما مكنها من الحفاظ على وتيرة أدائها التصاعدية بالنسبة للمؤشرات المالية الرئيسية.
وحققت المجموعة زيادة في رقم معاملاتها بالنسبة لفرع التأمين على غير الحياة بنسبة 9.7 في المائة، وفرع التأمين على الحياة بنسبة 5 في المائة.
وحققت الشركة أيضا نموا في أرباحها الصافية بنسبة 5.1 في المائة، وهي نتائج تنسجم وأهدافها المحددة في إطار مخطط "مسار" للفترة 2018-2020، والذي يروم تسريع وتيرة نموها.
وتؤكد المتصرفة المديرة العامة لأطلنطا، فاطمة الزهراء بنصالح، أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من 2019 تؤكد سرعة نمو أداء المجموعة، التي تتماشى مع مخططها الإستراتيجي "مسار".