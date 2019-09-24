"التجاري وفا بنك" يتعهد بدعم المقاولات الصغرى

هسبريس ـ محمد لديب

أثنى محمد الكتاتي، الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك"، على النتائج المالية نصف السنوية التي حققتها مجموعته المصرفية، معتبرا أن كافة المؤشرات كانت إيجابية وتتماشى مع الاستراتيجية التي تم رسمها في هذا الإطار.

وقال الكتاني، خلال ندوة صحافية عقدها الإثنين بالدار البيضاء، إن المجموعة المصرفية واصلت تعزيز مكانتها على الصعيد البنكي الوطني والقاري، حيث استطاع التجاري وفا بنك مواصلة تحسين مردودية كافة فروعه داخل وخارج المغرب، وفي جميع المجالات المالية التي تنشط فيها المجموعة.

وأوضح المتحدث أن التجاري وفا بنك دخل في المراحل الأخيرة لتنفيذ مخططه الاستراتيجي "طاقات 2020"، الذي يهدف إلى تعزيز ريادة البنك على صعيد القارة الإفريقية، ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي تطبع المحيط الاقتصادي العالمي والقاري والإقليمي.

وأشار الكتاني إلى أن المصرف عبأ ما يزيد عن 800 موظف حول 105 مشاريع تم تجميعها ضمن 27 برنامجا استراتيجيا لمواكبة التطورات المرتبطة بالتحول الرقمي، وتطوير وسائل الأداء الإلكتروني، وتنمية الرأسمال البشري للمجموعة.

وشدد محمد الكتاني على مواصلة التجاري وفا بنك لسياسته المتعلقة بمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الدول التي تتمركز بها فروعه المصرفية، وإنعاش المبادلات الدولية والاستثمارية بين دول القارة الإفريقية، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية.

وأورد الرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك أن المجموعة المصرفية "تمكنت من تحقيق حصيلة مجمعة بقيمة 528.6 ملايير درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.8 في المائة، في وقت ارتفع فيه صافي الإيرادات المصرفية للبنك بنسبة 4.3 في المائة، وبلغت 11.8 مليار درهم". وربط الكتاني هذه النتيجة بـ"التطور المستدام الذي سجله البنك في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة لطنجة".

أما على مستوى نتيجة التشغيل للمجموعة، فقد بلغت 5.4 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، في وقت بلغ فيه عدد زبنائها 9.9 ملايين شخص، يتوفرون على حسابات مصرفية في 5024 فرعا في 25 بلدا بإفريقيا وأوروبا، ويشتغل بها 20364 متعاونا.