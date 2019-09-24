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الرئيسية | مال وأعمال | مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب

مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب

مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب
هسبريس - محمد لديب
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:00

أثار موقف البرلمانيين بعدم إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات، حفيظة مجموعة من المهتمين الناشطين في مجال محاربة الاستيلاء على عقارات الأغيار.

وتشير المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

وطالبت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية، بضرورة مراجعة موقف البرلمانيين، عبر إعادة النظر في المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية وتضمينها نصا صريحا بحماية عقارات الملاك الأصليين، بغض النظر إن كان مشتريا حسن النية من عدمه.

واعتبرت بوعبيد، في تصريح لهسبريس، أن وظيفة المحافظة العقارية بالمغرب تتمثل في حماية المالكين الأصليين ومراجعة كل العقود الواردة عليها، وربط الاتصال بالمالكين الأصليين بشكل شخصي، من أجل التأكد من صحة المعاملات التي تجرى على كل العقارات.

وأضافت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية في التصريح ذاته: "الإبقاء على المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم، هو ظلم فاضح في حق الملاك الأصليين الذين يجدون أنفسهم محرومين من ممتلكاتهم، بسبب نشاط شبكات السطو على العقار، في الوقت الذي يتوجب فيه على مصالح المحافظة العقارية القيام بمهمتها الأصلية وهي حماية العقارات من أي عملية تزوير".

من جهتها، اعتبرت مريم باجوك، الكاتبة العامة للجمعية سالفة الذكر، أن "الحديث عن تعويض المالكين الأصليين المتضررين من عملية التزوير والإبقاء على المشترين بحسن نية في الرسم العقاري أمر غير منطقي ويضر بالملاك على كافة الأصعدة، خاصة أن القانون وُجِد من أجل حماية الأشخاص من تسلط الشبكات المنظمة سواء تعلق الأمر بجرائم مالية أو عقارية أو غيرها".

وترى باجوك أن المنطق والقانون وواجب وزارة العدل يتطلب في واقع الأمر إيجاد نظام يتيح للمالك الأصلي استعادة عقاره، وتعويض المالك الجديد حسن النية من صندوق ضمان تأميني عن المبالغ التي قام بتأديتها، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية على الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التزوير الاستيلاء على عقارات ليست في ملكيتهم.

ويرى رجال قانون أن وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة.

ويطالب المختصون في قانون الالتزامات والعقود بضرورة وقف العمل بنظام التقادم في عمليات التزوير التي تنصب على عقود بيع وشراء العقارات؛ لأنها تمس بمبدأ حماية الملكية التي يحميها الدستور المغربي.

ويرى هؤلاء الخبراء أن حماية حق الملكية يتطلب حماية حق المالك الأصلي، مع وجوب إيجاد حل قانوني لقطع الطريق أمام تلك الجهات التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور أربع سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Hamido الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:15
اذا فشلت الدولة في حماية الممتلكات فاعلم انها اما غير موجودة(السيبة).او متواطءة .اضعف الايمان خدوا قوانين اسبانيا في هذا المجال وطبقوها حرفيا.وكما يقول المثل"دير بحال جارك ولا رحل من حداه"
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34
2 - العدل الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:19
الصورة التي ترافق العنوان فيها دليل قاطع أن القانون لا وجود له على أرض الواقع و لا يحترم إطلاقا
يعني لقدر الله إن كنت من الضحايا الأبرياء فلك الله العلي القدير ان تلجأ إليه و لا مجال للخوض في المحاكم التي يطبق القانون فيها على الضعفاء في المغرب مع كامل الأسف الشديد إنها الحقيقة المؤلمة
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30
3 - mann الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:23
أين أنت يا حكومة الملتحين، حتى المسائل الواضحة جدا لم تستطيعوا أن تردعوا فيها المخلوضين ...
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26
4 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:23
بصفتي ملاكا بمنطقة تسيل لعاب مافيا العقار اقول ان المادة 2 المشار إليها في الموضوع هي *من الحوافز *التي تشجع الماكرين على الاستيلاء على عقارات الغير....في نظري المتواضع وبما أننا نصيح صباح مساء بأننا دولة الحق و القانون فلا يجوز ان يعلو فوق القانون التقادم ما دام انه مبني على باطل .القاعدة الفقهية تقول:كل ما بني على باطل فهو باطل.
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30
5 - ابو انس ج- الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:23
تقادم تزوير العقود؟؟؟؟ واش فهمفتو شي حاجا...التزوير تزوير و الباطل باطلا لا يتقادم و لو مرت 2 قرون...فما هذا اللعب بالكلام و المصطلحات...اذا تم انه هناك تزوير في ميدان فالقانون هو القانون اي ارجاع الحق لاصحابه و سجن و معاقبة المزور...بهذا الكلام "تقادم تزوير العقود" نطبع مع التزوير و نجعله قانونا و اخلاقا...في حين ان الفساد و السرقة و اللصوصية و التزوير لا تتقادم...اشنو هذا العبث و اللعب بالمصطلحات...القانون قانون و الزوير تزوير و لو طال 100 سنة او 150 سنة ...باركا من اللصوصية و شرعنة قوانين الغاب...
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39
6 - mohamed الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:24
إن مناقشة مثل التي ورد في المقال بتقادم تزوير وثائق عقارية في أربع سنوات ، ماهو الا تبرير صريح للتزوير ، وتشحيع لناهبي أموال الناس بالباطل ، إذن فما دور المحافظة العقارية في عصر الإعلام والمعلوميات ان لم يكن الحفاظ على ممتلكات الناس في ظل تكاتر اللوبيات و الناهبين ، والخلاصة ان هذه المادة تعتبر لاغية بمهفوم الأمن المادي للحقوق العينية للمواطنين ، ومن يدافع عن بقائها يدخل في خانة الناهبين أو من يدافع عنهم
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23
7 - %%%% الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:31
il faut jugé le parlement qui a voté cette loi .comment cela est il possible.
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21
8 - الخميس الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:35
هذا ما كان يراهن عليه المفسدون . لا تقادم في التزوير والنصب ومن يعمل على تفعيل هذا القانون فهو غير صاءب. ويريد حماية المافيات.
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20
9 - يونس الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:35
انها دولة الحق و القانون!!! ايعقل ان توجد مادة في القانون تعفي من المحاسبة و تضيع الحقوق بالتقادم، أليس هذا تشجيعا للنصب و الترامي على أملاك الغير، لقد أصبحت متاكدا ان جميع قوانين المغرب تمت صياغتها في المواخير، فعلا هزلت!!!
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21
10 - سعيد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:38
قانون غريب لا مكان له في الاعراب فيجب على اللرلمانيين ان لا يخوضون في هذا القانون لان اغلبهم وجب مسائلتهم فالتقادم يكون 30سنة او أكثر ولا نريد تشريع على مزاجهم بل ونريد محاكمة كل من قهر وسطى على الناس
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14
11 - البوهالي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:39
من الاجراءات التي يستسهلها أصحاب العقارات المحفظة هو إهمال سحب نظير الرسم العقاري و إبقائه مودعا بالمحافظة العقارية. حيث أن القانون يستوجب في كل عمليات التفويت إيداع البائع لنظير الرسم العقاري مع وثاىق التفويت. في هاته الحالة يستحيل إتمام عملية التزوير و التدليس لأن النظير يكون بحوزة البائع. لكن عندما يكون نظير الرسم العقاري مودعا بأرشيف المحافظة يمكن أن تمر عملية التفويت المزورة بدون علم البائع حتى مرور مدة التقادم. لذلم يتعين التنصيص قانونا على إلزام النالك بسحب المالك نظير الرسم العقاري من المحافظة و إبقائه تحت يده.
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4
12 - الحمق الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:39
قال ليك ( أثار موقف البرلمانيين بعدم إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات، ) لأنهم هم أكثر المستفيدين من عمليات التزوير ( التزوير الغليييييض ).فهل من محاسب !!!!!!
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8
13 - درويش الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:40
راه هذه فضيحة كبرى يعني ان جل المواطننين بالداخل والخارج الذي لهم املاك معينة معرضة للتزوير والاستحواذ من الاخرين ومافيات العقارات ايلا سمعوا المستثمرين خارج المملكة لن يستثمروا سنتيم واحد بالنغرب انها كارثة وراكوم ما حسينش بخطورة تسيب الاملاك الخاصة والعامة.الداخلية هي التي ستلعب الدور المحوري في عملية البيع والشراء لان لها بنك معلومات البطاقة بصورها وبصاماتها البيومترية .التكنولجية والداخلية هي من ستساعد المحافضة العقارية وينبغي ان تمر كل عمليات البيع والشراء عبر التاكد من البصمات البيوميترية والتي تتحكم فيها الداخلية حتي الغير محفظة والعرشية
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9
14 - حميد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:40
متى كانت دولة تقول على نفسها أنها دولة الحق و القانون تحمي اللصوص بنصوص قانونية يقولون إن عصابات التزوير يمكنها الاحتفاظ بملك الغير بمجرد مرور أربع سنوات ماذا لو كان المالك الأصلي للعقار في غيبوبة مرضية لمدة تفوق الأربع سنوات و تم الإستيلاء على أملاكه بالتزوير هل القانون سيقف في صف الملاك الأصلي أو في صف المجرمين .
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5
15 - عثمان الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:44
على التزوير الثابت في الاصول و الفروع التجارية و العقارية ان يبقى ثابتا
و اصرار البرلمانيين على عدم إلغائه دليل على انهم من فئة مافيا العقار او بعظهم ولديهم ضغط
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7
16 - حسن الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:49
ادا كان هناك شخص لا يفهم دور المحافظة العقارية و خاصه ان كان برلماني ،و يطالب بالتقادم ،اما في بطه عجينة او شيء آخر ،ولدى لابد له.من تجنيد اجباري ليعلم حق الملكية وحق الوطن
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0
17 - المصطفاوي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:50
هناك تواكؤ فعلا مع مافيا العقار، فكيف نضرب بالقانون العرفي الذي يعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل.
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18 - عابد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:57
هناك تفسير وحيد و منطقي لاقرار تقادم تزوير الوثائق العقارية . الا و هو ان هؤلاء المشرعين اما انهم متواطئين مع مافيا العقار او انهم جزء من هذه المافيا . حاميها حراميها .
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19 - لاهاي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:57
الحل الوحيد وهو يلزم الدولة ان تحفظ جميع الاًراضي ومن بعد يمنع البيع الا اذا كان العقار محفظ هذا هو الحل في هذا البلد الذي اقطن فيه لا يمكن ان تجد ارض اًو عقار غير محفظ من سنين طويلة
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20 - الرحمني الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:03
اليست 4سنوات. مدة قليلة. للتقادم. ونحن اي تقادم يجب ان تكون 10سنوات فأكثر. لان هناك مهاجرون. يقضون في المهجر اكثر من 4سنوات متتابعة لدي صديق في كندا. لايستطيع زيارة المغرب الا كل 5سنوات فأكثر فمثله يمكن ان يضيع في عقارته
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21 - كريم الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:05
المشكل هو ان موظفين في المحافظات العقارية هم من يستولون على العقار او يساعدون شباكات السطو على العقار . من استولى و باع العقار بالتزوير هو من يعوض الضحية و يعوض من اشترى العقار المستولى عليه من خلال حجز ممتلكاته و رصيده البنكي.
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1
22 - لاجل هذا... الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:05
...ِِ...ِ.ِ.ِِ.ألاجل هذا......ولأجل.ذلك....أسس هذا البرلمان..... أليست هذه خيانة...وتنكر.لحقوق المواطنين ومنهم الأرامل والايتام والضعفاء. امام. عفاريت وتماسيح ومافيا العقار...cest in feu vert pour le brigantisms et pour. Le non protection du propriete droit saint et sacre.
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23 - سمير الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:09
التقادم في بعض الجرائم هو 20 سنة.. فيما يخص العقارات و التي ماتزال موجودة فلا يوجد شيء اسمه التقادم.
ذكرتني هذه الحادثة في أوائل التسعينات استولى غول نافذ بطنجة على قطعة ارضية في ملكية يهود بپلايا و بنى عمارة تطل على البحر فجاء ملاكها الورثة من كندا و نزعوا سرواله
كم مسكينا سرقوا ارضه لان ليس له جواز كندي
هذا القانون باطل و مهمته التستر على الجرائم الذي ارتكبتها مافيا العقارات و لا داعي لذكر بعض الشركات الكبرى المملوكة لبعض الاشخاص المتنفذين بالمغرب الذي يحكمه قانون الغاب
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24 - omar الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:15
اذ كان التقادم يعطي شرعية للإستيلاء على حق الغير فلا تحلموا يوما باسترجاع سبتة ومليلية، انتهى الكلام
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25 - الخدير الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:19
لناخذ مثلا حالة وفاة الأبوين ولهم اطفال. واستولي على ممتلكاتهم بالتزوير ولما بلغو الرشد وارادو ان يستردو ممتلكاتهم منعو من ذالك بدعوى التقادم. هذا ليس من العدل في شئ ومخالف حتى للقوانين المعمول بها في جميع بقاع العالم بل هذا تكريس للظلم والعياد بالله.
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26 - eljabra الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:23
البرلمانيون الذين يتشبتون بعدم الغاء المادۃ 08 39 هم الذين يسطون علی عقارات الملاك الاصليين ومساندۃ من يدور في فلكهم والا كيف نفسر موقفهم.
ليس هنا اوضح.
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27 - hamid laalioui الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:24
إذن، فالعمل بهذا القانون هو نداء لجميع المغاربة بعدم صرف اموالهم في تحفيظ العقارات، فالمفروض بأن الهدف من عملية التحفيظ هي حماية العقار فما الجدوى من ذلك في ظل وجود قانون ينص على تقادم تزوير العقود، مع العلم أن الشائع والمعروف في جميع القوانين أن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ اكتشافه.
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28 - توناروز الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:25
كنت كنسمع في الاخبار ايران تزور مع عملاءها الشيعة في العراق للاستيلاء على املاك العرب السنة في العراق و تدير حزام لسورياو مشحال كنت احس بالاشمءزاز و و كيف للشيعة الاستيلاء على اراضي السنة و رغم انهم يختلفون معهم دينيا او مدهبيا فحقوق الانسان يبقى حق لادخخل للدين او العرق فيه
و كنت اقول هادا والله منكر كنت اقول هل هادوا مسلمين كيف و كيف اسءلة كان يطرحها متلي الكتير من الاستغراب في عالم اليوم اللدي فيه القانون و ليس قانون الغاب كم كنت انا و امتالي سادجين
حتى اصبحنا نسمع اخبار لاتمد لا للقانون ولا الشرع في بلدنا المغرب
لك الله ياوطني
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