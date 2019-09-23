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الرئيسية | مال وأعمال | الأمير مولاي رشيد يستقبل ولي عهد اللوكسمبورغ

الأمير مولاي رشيد يستقبل ولي عهد اللوكسمبورغ

الأمير مولاي رشيد يستقبل ولي عهد اللوكسمبورغ
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 18:10

استقبل الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بقصر الضيافة بالرباط، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، الأمير غيوم، وعقيلته الدوقة الكبرى ولية العهد الأميرة ستيفاني دولانوي، اللذين يقومان بزيارة إلى المغرب على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى.

وكان الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، الأمير غيوم، مرفوقا بعقيلته الدوقة الكبرى ولية العهد الأميرة ستيفاني دولانوي، قد حلا مساء أمس الأحد بمدينة الدار البيضاء، لترؤس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى يقودها نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد، إتيان شنايدر، تتألف من ممثلي حوالي 50 مقاولة تعكس تنوع ودينامية النسيج الاقتصادي باللوكسمبورغ.

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