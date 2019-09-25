"إنوي" توزع حلولا مهنية عالمية عبر خزان سيادي

هسبريس من الدار البيضاء

أبرمت شركة إنوي للاتصالات اتفاقية تهدف إلى تقديم مجموع الحلول المهنية للمجموعة العالمية "SAP" عبر خزان سحابي سيادي، من خلال مراكز بياناتها المتواجدة بالمغرب.

وستوزع إنوي هذه الحلول المهنية من خلال اتفاقية "SAP Partner Managed Cloud" (PMC). هذه الحلول تغطي حاجيات جميع مهن المقاولات مثل المحاسبة، المالية، اللوجستيك، التسويق والموارد البشرية.

وقال مسؤولو المتعهد المغري لخدمات الاتصالات والبيانات، خلال ندوة صحافية عقدت بمدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، إن إنوي أصبحت أول شريك بجهة المغرب العربي الذي يقدم حلول "SAP" من خلال خزان سحابي سيادي.

وأوضح كريم جسوس، المدير التجاري المكلف بالمقاولات الكبرى لدى إنوي، أن "هذه الشراكة تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إنوي لكي تضع رهن إشارة المقاولات المغربية الحلول التكنولوجية الناجعة وذات القيمة المضافة العالية".

وأضاف جسوس: "من خلال هذه الشراكة الجديدة، وسعت إنوي دائرة شركائها الدوليين البارزين لكي تضع رهن إشارة المقاولات الوطنية الحلول المهنية الأكثر تقدما من أجل إنجاح تحولها الرقمي. إضافة إلى ذلك، وبفضل البنية التحتية للسحابيات التي أنجزتها إنوي، فإن 100 في المائة من بيانات هذه المقاولات سيتم إيواؤها ومعالجتها في المغرب وفق أفضل المعايير الدولية للربط والأمن والنجاعة".

وقال غريغوري ستراسر، نائب الرئيس المسؤول عن العمليات بدول إفريقيا الفرنكوفونية لــ "SAP": "هدفنا هو تسريع ولوج أكبر عدد من المقاولات للتكنولوجيا. ومن جانب آخر، فإننا نلاحظ على مستوى منطقة إفريقيا الفرنكوفونية، وخصوصا في المغرب، وجود طلب متزايد يتوجب علينا، اعتبارا لمكانتنا كرائد عالمي في ميدان التطبيقات المعلوماتية للمقاولة، أن نستجيب له بالشكل المناسب".

واستطرد المتحدث قائلا: "لا بد من التأكيد على أن الولوج للتكنولوجيا يمر أيضا عبر تعميم وتشجيع الولوج إلى الخدمات السحابية، الشيء الذي نجعله متاحا بشكل أساسي عبر منصتنا النموذجية (S/4HANA)".

وأضاف غريغوري: "من هذا المنظور، نحن فخورون اليوم بشراكتنا مع إنوي، التي ترتكز على عرضنا في مجال الحلول السحابية، وستمكننا من أن نقدم للمقاولات عرضا من حلول التدبير التي تم توطينها على التراب المغربي، الشيء الذي سيمكن من الاستفادة من مزايا السحابيات بدون الانشغال بمسألة سيادة المعطيات. من جانب آخر، ستتمكن إنوي من الاستعمال الأمثل لمراكز المعطيات من آخر طراز التابعة لها، وذلك من أجل تعميم الولوج لتطبيقات التدبير".

وستمكن هذه الاتفاقية المقاولات المغربية من الاستفادة من حلول برمجية سيادية ذات قيمة مضافة عالية من خلال اشتراكات شهرية ودون استثمار قبلي في البنيات التحتية المعلوماتية، وهو ما سيمكنها من تفعيل تحولها الرقمي بطريقة سريعة، آمنة وقابلة للتطوير.