مكتب السكك يطلق طبعة جديدة لموقعه التجاري

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن قيامه بإعادة جذرية لتصميم موقعه التجاري www.oncf-voyages.ma، في إطار مرحلة جديدة من تنزيل مخطط تحوله الرقمي، إثر تسجيله أزيد من 200000 زائر مع بيع حوالي 25000 تذكرة سفر على الأنترنيت في المتوسط كل أسبوع.

وقد جرت إعادة تصميم المنصة التجارية الرقمية الجديدة للمكتب وفق هندسة انسيابية جديدة ستمكن من تسهيل عملية التصفح وتوفير مسار سلس للزبون يتناسب مع مختلف فئات المسافرين، وكذا تقديم وظائف جديدة كإمكانية اقتناء تذاكر السفر عبر حافلات 'سوبراتور' أو الأداء بعملات أجنبية عن طريق البطاقات البنكية الدولية.

كما عمل المكتب على تغيير عميق لهندسة منصته التجارية الإلكترونية، "مما يسمح بالقيام بجميع العمليات عبر الأنترنت بشكل أكثر وثوقية وأمانًا ومرونة مع إتاحة خدمات تكميلية مستقبلا مرتبطة بشركاء خارجيين كالنقل الجوي والبحري والفنادق وسيارات الأجرة ومبيعات القرب".

يذكر أن هذا الموقع الجديد، وفق المكتب ذاته، "سيمكن المسافرين من ربح الوقت مقارنة مع اقتناء التذاكر بالمحطات، خاصة خلال فترات الذروة، بالإضافة إلى تقديمه لحلول عملية بفضل إمكانية اختيار تذكرة إلكترونية بنسبة 100 % تعرض على الهواتف الذكية أو اللوحات الرقمية".

كما سيتيح الاقتناء المسبق للتذاكر عبر الأنترنيت الاستفادة من عروض ترويجية وتعرفة مخفضة، مع إمكانية تحضير السفر والمقارنة بين عدة خيارات في نفس 'سلة' المشتريات، دون الحاجة للتنقل إلى المحطات.