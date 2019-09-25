"تانا" تستثمر 200 مليون درهم في فرع "بالموري"

هسبريس من الدار البيضاء

أقدمت تانا أفريكا كابتال (TANA)، الشركة الاستثمارية القابضة الناتجة عن مشروع مشترك بين المجموعة العائلية الجنوب إفريقية "ماري أوبنهايمر وأخواتها" وشركة "تِماسيك هولدينج" من سنغافورة، على استثمار 200 مليون درهم في أحد فروع شركة PALMAGRI.

وتشكل PALMAGRI القطب الفلاحي لمجموعة النخيل القابضةPalmeraie Holding المغربية، وحاملة طموحات المجموعة في القطاع الفلاحي. وتنشط PALMAGRI في مختلف جهات المملكة من خلال ضيعات زراعية متخصصة في غرس أشجار الفواكه الحمراء والنخيل والورديات.

واقتنت TANA، عبر هذه الصفقة، حصة أقلية في رأسمال فرع الفواكه الحمراء التابع لشركة PALMAGRI، وتستهدف هذه المساهمة تسريع نشاط الفواكه الحمراء.

وقال سعد برادة السني، رئيس مجموعة النخيل القابضة: "من خلال هذه الشراكة مع TANA ستتمكن PALMAGRI من تعزيز مكانتها كفاعل مغربي من الصف الأول في هذا القطاع. وستتمكن كذلك من استغلال أفضل لإمكاناتها الهائلة في تنمية سلسلة إنتاج الفواكه الحمراء ومن تسريع تنفيذ إستراتيجية نموها، سواء في مجال الإنتاج أم التوزيع".

للتذكير، فإن النخيل القابضة، والمعروفة أيضا باسم النخيل للصناعات والخدمات، والتي يرأسها سعد برادة السني، تعد مجموعة كبيرة متعددة الأنشطة في المغرب وإفريقيا.

وتشمل عمليات المجموعة القابضة قطاعات الصناعة والتوزيع والسيارات والتعليم والمعادن والصناعات الزراعية.

وتولت "ديلويت"DELOITTE و"دنتون"Dentons خلال هذه العملية مهمة الاستشارة لصالح TANA؛ فيما تولت "ويست كابتال بارتنرز" مع "الصايغ والمنجرة" الاستشارة لفائدة PALMAGRI.