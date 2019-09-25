الشركة المغربية المعدنية تطفئ شمعتها المائة الأولى

هسبريس من الدار البيضاء

خبرة عريقة تركز على المستقبل

من الجسرين المعلقين لأبي رقراق، وسيدي معروف، مرورا بخط القطار فائق السرعة والممرات الأرضية "الموحدين" و"عزبان"..برج المركز المالي للدار البيضاء (CFC) ميناء الجرف الأصفر، مسرح الرباط... والعديد من المشاريع البنيوية، تحت مسمى واحد مشترك: الشركة المغربية المعدنية سوكودامداڨوم (SMM-SOCODAM-DAVUM) فرع مجموعة سفاري لمؤسسها محمد كريم العمراني، والتي تعتبر من بين أوائل الفاعلين في مجال البناء والأشغال العمومية وكذا المعدنية، والتي تحتفل هذه السنة بذكراها المئوية وفي رصيدها عدد كبير من الأوراش والإنجازات الكبرى.

ثمرة اندماج بين الشركة المغربية المعدنية داڨوم، والتي تأسست سنة 1919، وسوكودام، المؤسسة سنة 1945، أصبحت الشركة المغربية المعدنية سوكودامداڨوم (SMM-SOCODAM-DAVUM) مع مرور السنين واحدا من الفاعلين المرجعيين في صناعة مواد البناء والتعدين؛ كما أنها تعتبر مقاولة مجددة في عدة مجالات، إذ تحتل مكان الريادة في جلب وتزويد السوق المغربية بأرضيات خرسانية جاهزة للاستعمال تحت علامتها التجارية أرضيات داڨوم (PLANCHER DAVUM)؛ والتي لازالت تعتبر مرجعا للجودة في مجالها، بالإضافة إلى أنها فاعل لا غنى عنه في مجال تصنيع وتوزيع المنتجات الفولاذية، وتسطيح وتوضيب الحديد؛ وتصنيع دعامات الخرسانة؛ وقد قامت منذ حوالي عشر سنين بتوسيع نشاطها ليشمل صناعة وتوزيع الخرسانة الجاهزة للاستعمال، إذ استطاعت أن تخلق لنفسها مكانا مميزا من حيث جودة المنتج والخدمات المرتبطة به.

ولم يكن بإمكان الشركة المغربية المعدنية سوكودامداڨوم أن تنجح في تقوية موقعها وتعزيز مكانتها في السوق لولا مساهمة زبنائها وشركائها الذين وضعوا ثقتهم فيها طيلة عقود وواكبوها خلال تطورها؛ وبمناسبة الذكرى المئوية فإنها تشدد على التزامها بمواصلة العمل لتحقيق الأفضل والبقاء في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم. واليوم فإن الشركة المغربية المعدنية سوكودامداڨوم (SMM-SOCODAM-DAVUM) تواصل لعب دور أساسي وفعال في تنمية البنيات التحتية ومجال البناء بالمغرب.

ولعل في الأوراش المنجزة حديثا دليل ملموس على ذلك، نتحدث هنا عن الجسر المعلق سيدي معروف بالدار البيضاء، والذي فتح أمام حركة السير منذ أسابيع، وبرج القطب المالي للدار البيضاء (CFC) الذي بدأ في استقبال أوائل الملتحقين به بالدار البيضاء-أنفا، بالإضافة إلى عدة مشاريع بنيات تحتية ساهمت إلى جانب مقاولات مغربية أخرى في إنجازها بعدد من الدول الإفريقية؛ نخص بالذكر غينيا الاستوائية والسينغال.

كل هذه المشاريع تطلبت تحديات تقنية وخبرة دقيقة وصارمة، وتيرة إنتاج منتظمة، وخبرة في التصنيع والتجميع واستجابة فورية وقوية إن على الصعيد اللوجستيكي أو على صعيد التركيب. هذه الأوراش بحاجة إلى تعبئة موارد بشرية ومادية هائلة، نذكر على سبيل المثال أن الأشغال المنجزة في إطار الخط فائق السرعة (LGV) تطلبت 50.000 طن (خمسون ألف طن) من حديد التسليح ومليون ونصف ساعة عمل.

وأمام التحديات التي تواجهها المملكة في مجال التنمية المستدامة فقد انخرطت الشركة المغربية المعدنية سوكودامداڨوم في برنامج واسع للاستمرار يراعي شروط الحفاظ على البيئة تصل قيمته إلى 350 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات.

والشركة التي تحقق رقم معاملات يفوق بكثير المليار درهم قطعت ما يزيد عن نصف الطريق في اتجاه مشروعها الطموح الذي تحقق بنسبة 60% ستين بالمائة، إذ من المرتقب تشييد عدة مواقع انتاجية، خصوصا بطنجة والجرف الأصفر والقنيطرة، بالإضافة إلى مواقع الإنتاج الموجودة بالدار البيضاء، بحيث تغطي هذه الوحدات الصناعية الست وسط وشمال المملكة.

وتترقب SMM-SOCODAM-DAVUM، التي تضم أكثر من 1000 مستخدم، خلق 300 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة في الجهات التي ستستقبل مواقع الإنتاج المستقبلية القريبة جدا من الزبناء المحليين، والتي تدخل في إطار التنمية الجهوية بالمغرب.

إلى جانب ذلك استثمرت الشركة في تجديد وتقوية معايير الجودة، مع العلم أنها انخرطت منذ زمن بعيد في مسلسل التحسين المستمر لمنتجاتها وخدماتها، إذ تعتبر أول من حصلت منتوجاتها على شواهد الجودة: حديد التسليح....

قوية بخبرتها العريقة وقيمها ورأسمالها البشري، الشركة المغربية المعدنية تطفئ شمعتها المائة الأولى وتفتح صفحة قرن جديد من وجودها بكل ثقة وتفاؤل وتطلع نحو مستقبل أفضل.