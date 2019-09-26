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الرئيسية | مال وأعمال | ساجد يلاقي مهنيين عقب إفلاس "طوماس كوك"

ساجد يلاقي مهنيين عقب إفلاس "طوماس كوك"

ساجد يلاقي مهنيين عقب إفلاس "طوماس كوك"
هسبريس من الرباط
الخميس 26 شتنبر 2019 - 15:22

قام محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بزيارة ميدانية إلى كل من مراكش وأكادير، التقى خلالها بمهنيين لتدارس تبعات إفلاس شركة "طوماس كوك" البريطانية.

بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم التأكد أن عدد السياح المعنيين لا يفوق 1300 سائح في الوجهتين، كما اطمئن الجميع على ظروف الإقامة لهؤلاء الضيوف.

ونوه الوزير محمد ساجد بـ"روح المسؤولية العالية التي برهن عليها المهنيون المغاربة، والتي تتماشى مع قيم الضيافة والكرم التي تتميز بها بلادنا".

كما أخبر المسؤول الحكومي المهنيين بالاتصالات التي جرت مع البعثات الدبلوماسية المعنية من أجل ضمان رحلات العودة لهؤلاء الضيوف، وكذلك الإجراءات المتخذة لتفعيل صناديق الضمان المتواجدة في بعض البلدان.

وأكد ساجد أن الوزارة فور ظهور ملامح هذه الأزمة بادرت بإنشاء خلية تتبع انكبت من الناحية الأولى على متابعة ظروف إقامة وتسفير الضيوف الوافدين عبر "طوماس كوك"، ومن الناحية الثانية على الاجراءات اللازم اتخاذها من أجل تطويق انعكاسات الأزمة والبحث مع المهنيين عن الحلول لمساعدتهم ومواكبتهم لتجاوز هذه المرحلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فرانز كافكا الخميس 26 شتنبر 2019 - 16:26
حين يموت مواطن مغربي خارج المغرب لا يجد من يتكفل بعودته ... دولتنا دولة الكرم و الخير مع العملة عفوا مع البراني ... في حين ابناءها تذل و تحتقرهم و تتنكر لهم و تحبطهم و تفقرهم و تجهلهم و تمرضهم ...
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11
2 - محيي الخميس 26 شتنبر 2019 - 16:37
الحمد الله أنني سافرت معهم من لندن إلى تركيا: مارمريس، في شهر غشت، وإلا لبقيت عالقا بتركيا..
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