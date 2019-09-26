24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شراكة مغربية أمريكية تدعم "السلة" بمدارس خريبكة
- "الجنوب العراقي" يعزز هجومه بخدمات المنصوري
- "الصحة" توضح بشأن قسم الولادة بمستشفى تزنيت
- وليد أزارو يزف خبرا سعيدا لمدرب الأهلي المصري
- قضية معتقلي الريف تشعل حرب بيانات بين "السجون" وحقوقيين
البيضاء تشرع في مراقبة المدارس الخاصة بإشراف أطر عمومية (5.00)
علماء محيطات يحذرون من تلاشي مدن عالمية تحت مياه البحار (5.00)
- خبراء مغاربة ينادون بتمكين السجناء من المال والسكن الاقتصادي - (100)
- الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يفارق الحياة - (81)
- أمّ وثلاثة أطفال يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ضواحي ميدلت - (74)
- الجريمة تتفشى في البلاد .. مخدرات وتفكك أسري وحرمان اجتماعي - (53)
- ترخيص "القتل الرحيم" .. الحق في "رحيل أليم" أم "مطلب رجيم"؟ - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"طاقة المغرب" ترفع معاملاتها في إنتاج الكهرباء
قال مسؤولو "طاقة المغرب" إن الشركة رفعت رقم معاملاتها الموطد، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 8 في المائة، حيث انتقل من 4.17 مليارات درهم في النصف الأول من سنة 2018، إلى 4.51 مليارات درهم في الفترة ذاتها من سنة 2019.
وأوضح عبد المجيد العراقي الحسيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة المغرب، أن الشركة تمكنت من رفع إنتاجها للطاقة الكهربائية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 7946 جيغاواط مقابل 7658 جيغاواط في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار المسؤولون بالشركة ذاتها، في ندوة صحافية عقدوها بمدينة الدار البيضاء، أن النتيجة المالية لـ"طاقة المغرب" ارتفعت بنسبة 10.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة المجهودات المبذولة على مستوى تكاليف التشغيل والصيانة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري.
وتراجعت حصة "طاقة المغرب"، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة الإماراتية، من النتيجة الصافية بنسبة 6.5 في المائة، حيث بلغت 507 ملايين درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 543 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفضت نتيجة التشغيل الموطدة للشركة في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري بنسبة 5.5 في المائة، حيث بلغت 1.2 مليار درهم مقابل 1.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وتقوم الشركة ببناء وتشغيل وإدارة وصيانة محطات توليد الطاقة، ويبلغ رأسمالها نحو 2.36 مليار درهم مغربي، موزعاً على 23.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 درهم للسهم. وتمتلك الشركة مشروع "الجرف الأصفر للطاقة- جليك"، لإنتاج 2056 ميجاواط وتوفير 50% من احتياجات المغرب من الكهرباء.