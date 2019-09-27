"أليانس" تواصل مشاريعها داخل المغرب وإفريقيا

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة أليانس" العقارية عن تمكنها من تحقيق رقم معاملات صافي بقيمة 1.05 مليار درهم، بدون اضطرارها لإنجاز أي عمليات لبيع عقاراتها لتصفية ديونها.

واعتبر عمر لزرق، المدير العام بالنيابة للمجموعة العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أن "أليانس" استعادت نشاطها التشغيلي الطبيعي؛ وهو ما يؤكد استعادتها لوتيرتها الإنتاجية بشكل تدريجي.

وكشف مسؤولو المجموعة، خلال ندوة صحافية عقدوها اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء، عن تسجيل تراجع في رقم معاملاتها بنحو 744 مليون درهم، مشيرين إلى أن أداءها يأتي في سياق ظرفية صعبة يمر منها قطاع الإنعاش العقاري بالمغرب.

وتراجعت النتيجة الصافية للمجموعة بما يقارب 21 مليون درهم، منخفضة من 123 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2018 إلى نحو 102 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.

وربط المسؤولون هذا الانخفاض بمواصلة المجموعة لجهودها من أجل تقليص التكاليف والتحكم في كلفة الإنتاج، إلى جانب خفض المصاريف المالية مع الاستمرار في خفض حجم الديون، حيث نجحت "أليانس" في التخفيض من حجم الديون الصافية بنحو 860 مليون درهم.

وقررت المجموعة العقارية مواصلة مخططها التطويري، حيث تواصلت عمليات إنجاز المشاريع التي تم إطلاقها العام الماضي، والتي يرتقب أن تساهم بشكل إيجابي في نتائجها للعام المقبل.

وأطلقت المجموعة 6 مشاريع جديدة تهم إنجاز 9900 وحدة للسكن على المستوى الوطني، إلى جانب مشاريع أخرى في القارة الإفريقية، خاصة في الكاميرون حيث ستنجز 8 مستشفيات و800 وحدة سكنية، فضلا عن تجديد 3 فضاءات تقنية.

وقال مسؤولو مجموعة "أليانس" العقارية إنهم سيسلمون كافة المشاريع المقررة خلال النصف الأول من سنة 2020.