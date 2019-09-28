مهنيون يثمنون آثار برنامج "أليوتيس" على الاقتصاد

هسبريس - أمال كنين

رد مهنيون على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن قطاع الصيد البحري، معتبرين أن برنامج "أليوتيس" عرف نجاحا منقطع النظير وأدى إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية بشكل واضح.

عبد الكريم فوطاط، رئيس الكونفدرالية الساحلية للصيد الساحلي بالمغرب، قال إن قطاع الصيد البحري هو قطاع حيوي واستراتيجي، معتبرا أن حصيلة برنامج "أليوتيس" الذي أمضى تسع سنوات اليوم تعد "تاريخية".

وأضاف المتحدث أنه "يمكن الفصل بين مرحلتين، مرحلة ما قبل 2009 ومرحلة ما بعدها، ما قبل اعتماد البرنامج وما بعده"، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى تتسم بعدم وضوح الرؤية نحو المستقبل، إضافة إلى اجتياز القطاع لعدد من الأزمات، خاصة أزمة 2004 التي كانت تعرف مخططا واحدا هو المتعلق بالأخطبوط".

ورأى أنه "لا يعقل أن نلجأ إلى نوع واحد من الأسماك ونحن نتوفر على 3500 كيلومتر من الشاطئ، وقد جاء أليوتس ليعالج هذا الإشكال، وتم تصميم مخططات أخرى لأنواع متعددة، ناهيك عن تأهيل القطاع وعصرنته".

وأورد فوطاط أن البرنامج "ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصيد البحري، منها تحسين نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام بنسبة 80 بالمائة، وارتفاع صادرات المغرب من الانتاجات البحرية بـ 78 بالمائة، ناهيك عن أن الاستثمارات في المجال البحري وصلت 3.8 مليارات درهم".

وأضاف قائلا: "حينما نرى الأرقام، لا يمكننا أن نشك في هذا المخطط"، مبرزا أن "المهنيين انخرطوا مع الوزارة في هذا المخطط وتم عقد أكثر من 150 اجتماعا رسميا، وكلما تعرضنا لعقبات نقوم بعقد اجتماع رسمي".

ومن ضمن إيجابيات "أليوتيس" التي جاء المهني ذاته على ذكرها، إحداثُ مديرية للمراقبة، موردا: "لم يكن القطاع يتوفر على مديرية للمراقبة رغم أهميتها، وقد تم إحداثها وتقوم اليوم بعمل جبار، ناهيك عن عصرنة الصيد الساحلي بنسبة 90 بالمائة".

وأردف قائلا: "المهنيون لهم ثقة للاستثمار في القطاع. وقد حافظنا على الثروة، وقمنا بتقييم للمنتجات، ولنا عزيمة ثابتة وقوية على مواصلة هذا البرنامج".

وأكد فوطاط أن "المستثمر ضاعف أرباحه أربع مرات"، معتبرا أن "ما ينقصنا هو تثمين المنتجات البحرية، وهو ما سيتم العمل عليه في القادم من الأيام".