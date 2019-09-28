"سامسونغ" تطرح هاتف "غالاكسي إس10" بالمغرب

هسبريس – محمد لديب

أعلنت سامسونغ المغرب، رسميا، عن طرح سلسلة هواتف جالاكسي إس 10 الجديدة، والتي تضم هاتف Galaxy S10 بالإضافة إلى الإصدار الأرقى S10 Plus.

وقال أيوب باسعيد، مدير قطب المنتجات بسامسونغ المغرب، إن الشروع في تسويق هذين الهاتفين بالمغرب يأتي بعد مرور عشر سنوات على إطلاق سلسلة هواتف سامسونغ جالكسي التي تحمل العديد من المواصفات والتقنيات المبتكرة.

ويؤكد مسؤولو سامسونغ المغرب أن الإصدار الجديد سيساعد المجموعة الكورية على مواصلة تعزيز مكانتها في السوق المغربي.

تصميم جديد

هاتفا S10 و S10 Plus متوفران بتصميم معدني مغطى بزجاج غوريلا جلاس 5 من الخلف، ويلاحظ أن شاشة S10 و S10 Plusمنحنية من الجوانب بأبعاد مختلفة نظراً لتفاوت حجم الشاشة، ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان مختلفة هي: الأبيض والأسود والأخضر والأزرق.

شاشة مميزة

يتوفر هاتف Galaxy S10 على شاشة 6.1 بوصات بينما يصل قياس شاشة S10 Plus إلى 6.4 بوصات، وتبلغ كثافة البكسلات فيها على 550 و 520 بكسل لكل بوصة، وهي من نوع Dynamic AMOLED Infinity-O Display وهي ذات انحناء جانبي في هاتفي S10 و S10 Plus.

مستشعر البصمات

تتوفر هواتف غالكسي S10 و S10 Plus على مستشعر بصمات مدمج في الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية. كما أن شاشة الـ Dynamic AMOLED الموجودة في الهواتف تعتبر أحدث شاشات الهواتف الذكية حتى الآن، إذ تدعم تقنية HDR10 Plus لعرض الألوان بدقة 100 في المائة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة سينمائية وخاصة مع وجود سماعات مجسمة ستريو بتقنيةDolby Atmos . الشاشة أيضاً لها القدرة على تقليل انبعاث الضوء الأزرق المؤذي للعين بنسبة تصل إلى 42 في المائة. الشاشة أيضاً محمية بزجاج حماية غوريلا غلاس 6.

الكاميرا

تحتوي هواتف غالكسي S10 و S10 Plusعلى ثلاث كاميرات خلفية، منها كاميرا أساسية وكاميرا بزاوية التقاط واسعة وكاميرا مكبرة. أما كاميرا السيلفي أحادية في هاتف جالكسي S10، وثنائية في هاتف S10 Plus بهدف تحسين العمق والتركيز، وهي تدعم تصوير الفيديو بطيء الحركة بسرعة 960 إطار في الثانية. تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على المشاهد وتحسينه تلقائياً، وتتوفر على تقنية Live focus للتحكم في التركيز داخل الصورة.

المواصفات الداخلية

أتت هواتف S10 و S10 Plusبمعالج Snap Exynos 9820 عالي الأداء، يحمل ثماني أنوية بتردد يزيد عن 2.7 جيجاهيرتز كحد أقصى. أما سعة البطارية في S10 تصل إلى 3400 ملي أمبير، أما في S10 Plus فتبلغ 4100 ملي أمبير مع دعم تقنيات الشحن السريع.