أسعار الصناعات الغذائية تسجل الارتفاع في المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" عرف انخفاضا بـ1.1 بالمائة خلال شهر غشت الماضي، مقارنة مع شهر يوليوز.

وقالت المندوبية ضمن مذكرة لها إن الأسعار في قطاع "الصناعة الكيماوية" تراجعت بـ4.9 بالمائة، وفي "التعدين" بـ3.3 بالمائة، وفي "صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية" بـ0.2 بالمائة.

وأوضحت المندوبية أن الأسعار في "الصناعات الغذائية" ارتفعت بـ 0.3 بالمائة، وفي "صناعة الملابس" بـ0.5 بالمائة، وفي "صناعة النسيج" بـ0.7 بالمائة، وفي "نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين" بـ0.2 بالمائة.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقالت المندوبية إنها عرفت استقرارا خلال شهر غشت الماضي.

عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، علق على هذه التغييرات قائلا: "المغرب بلد فلاحي لديه قطاع صناعي جيد في المجالات التحويلية والغذائية"، مشيرا إلى أن الارتفاع مرتبط بالطلب الخارجي، خاصة في فترة تعرف إقبالا على بعض المواد.

وقال أبو العرب ضمن تصريح لهسبريس إن المغرب بدأ يستفيد ويتعافى من ارتفاع تكلفة الإنتاج في البلدان المصنعة للملابس، بما فيها الصين، وهو ما يؤدي إلى نمو مطرد بالنظر إلى تراجع حصص الدول الأخرى، خاصة الآسيوية، في أوروبا في ما يهم صناعة الملابس.

وتحدث أبو العرب عن ضرورة استغلال الفرصة بشأن التغييرات التي يعرفها الصعيد الدولي في ما يهم المجال الصناعي، موضحا أنه في ما يهم المملكة بدأ أيضا مجال صناعة السيارات يعرف تطورا قويا ونموا مطردا من المنتظر أن يزداد السنوات المقبلة بعد تشييد مصنع بيجو.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن مجال صناعة السيارات من المنتظر أن يرفع رقم معاملاته كأول قطاع مصدر، بعيدا عن القطاع الكلاسيكي، وهو مجال الفوسفاط.

يذكر أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2.6% خلال الفصل نفسه من سنة 2018.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول "الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2019"، أن تراجع نسبة النمو في المغرب جاء بسبب انخفاض الأنشطة الفلاحية بنسبة 2.8 في المائة مقابل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3 بالمائة.