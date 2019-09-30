24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. قرص سامّ ينهي حياة قاصر بمنطقة سيدي حجاج (5.00)

  2. "مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)

  3. حملة أمنية واسعة توقف 120 شخصا في سطات (5.00)

  4. دردشة مع شيراك "الروداني" .. قصة الشقة الضيقة والكلب "سومو" (5.00)

  5. "البيزوطاج" يصل البرلمان .. وحزب يستنكر التشهير بالطلبة الجدد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | بنجلون يحتفي بنجاح "BMCE" مغربيا وإفريقيّا

بنجلون يحتفي بنجاح "BMCE" مغربيا وإفريقيّا

بنجلون يحتفي بنجاح "BMCE" مغربيا وإفريقيّا
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 18:15

عبر عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا (BMCE Bank of Africa)، عن ارتياحه الكبير للنتائج المالية التي حققتها مجموعته المصرفية المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال النصف الأول من العام الجاري.

واعتبر بنجلون، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي نظمه بمقر المجموعة البنكية في الدار البيضاء، أن النتائج المحققة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف التي تم تسطيرها في إطار الاستراتيجية التطويرية لأعمال مجموعة "BMCE Bank of Africa".

وقال بنجلون: "ما يؤكد على القوة المالية للمجموعة مجموعةٌ من المؤشرات، من ضمنها ارتفاع الناتج الصافي حصة المجموعة بنسبة 5 في المائة، إلى جانب ارتفاع الناتج الصافي الاجتماعي إلى نهاية النصف الأول من هذه السنة".

وأوضح المتحدث، الذي أكد استمرار ابراهيم بنجلون التويمي على رأس الإدارة التنفيذية للمجموعة المصرفية، أن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا "سجلت دينامية تجارية كبيرة همت كافة الفروع التابعة لها والفروع المرتبطة بها"، مسجلا "تحسنا كبيرا في العائدات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018".

وعبر رجل الأعمال المغربي عن تفاؤله بمستقبل المجموعة، مؤكدا أن كافة التوقعات والمؤشرات تشير إلى أن المجموعة المصرفية ستواصل حصد مزيد من النتائج المالية الإيجابية، خاصة في إطار تفعيل الخطط الرامية إلى إطلاق برنامج للتحول يستهدف الفعالية التجارية والتشغيلية، وإعادة هيكلة الأنشطة المصرفية للمجموعة على المستوى الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.