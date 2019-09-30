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كُتّاب وآراء
بنجلون يحتفي بنجاح "BMCE" مغربيا وإفريقيّا
عبر عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا (BMCE Bank of Africa)، عن ارتياحه الكبير للنتائج المالية التي حققتها مجموعته المصرفية المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال النصف الأول من العام الجاري.
واعتبر بنجلون، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي نظمه بمقر المجموعة البنكية في الدار البيضاء، أن النتائج المحققة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف التي تم تسطيرها في إطار الاستراتيجية التطويرية لأعمال مجموعة "BMCE Bank of Africa".
وقال بنجلون: "ما يؤكد على القوة المالية للمجموعة مجموعةٌ من المؤشرات، من ضمنها ارتفاع الناتج الصافي حصة المجموعة بنسبة 5 في المائة، إلى جانب ارتفاع الناتج الصافي الاجتماعي إلى نهاية النصف الأول من هذه السنة".
وأوضح المتحدث، الذي أكد استمرار ابراهيم بنجلون التويمي على رأس الإدارة التنفيذية للمجموعة المصرفية، أن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا "سجلت دينامية تجارية كبيرة همت كافة الفروع التابعة لها والفروع المرتبطة بها"، مسجلا "تحسنا كبيرا في العائدات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018".
وعبر رجل الأعمال المغربي عن تفاؤله بمستقبل المجموعة، مؤكدا أن كافة التوقعات والمؤشرات تشير إلى أن المجموعة المصرفية ستواصل حصد مزيد من النتائج المالية الإيجابية، خاصة في إطار تفعيل الخطط الرامية إلى إطلاق برنامج للتحول يستهدف الفعالية التجارية والتشغيلية، وإعادة هيكلة الأنشطة المصرفية للمجموعة على المستوى الدولي.