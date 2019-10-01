غلاء الكراء يقضّ مضجع طلبة العاصمة الاقتصادية

هسبريس من الدار البيضاء

ككل سنة، ارتفعت سومة كراء الشقق والغرف بشكل كبير في العاصمة الاقتصادية للمملكة مع بداية الموسم الدراسي الجديد، الأمر الذي أثار استياء الطلاب، ومعهم الباحثين عن العمل، وهو ما يُسلط الضوء على ظاهرة ارتفاع أسعار العقار من جديد في المدن الكبرى بالمغرب، خصوصا أن ارتفاع أسعار الشقق المُعدّة للكراء لا يُرافقه تحقيق جودة الخدمات المطلوبة.

وفي مقابل حديث مجموعة من وسطاء المعاملات العقارية بالقطب المالي، في تصريحات مختلفة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن كون هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار الشقق والغرف الموجهة للكراء مرده إلى "ارتفاع الطلب"، فإن بعض الطلبة أعربوا عن استيائهم من "غياب المراقبة تجاه هذه العقارات"، مؤكدين أن "الأسعار جنونية للغاية، وهو ما يتعذر معه الكراء بالنسبة للطلبة، ومن ثمة يكون الحلّ هو الحي الجامعي".

وبحسب المعلومات التي توفرت لهسبريس، فإن أغلى المناطق بالدار البيضاء من حيث سومة الكراء هي "المثلث الذهبي" المتمثل في "المعاريف"، "أنفا" و"راسين"، بحيث يتراوح سعر كراء شقة صغيرة هناك ما بين 4000 و8000 درهم، علما أن أغلب الشقق غير مفروشة، فضلا عن الأتعاب المالية لوسطاء المعاملات العقارية التي تعادل مبلغ كراء الشقة لمدة شهر واحد.

ويُلاحظ أن أغلب الشباب الراغبين في العمل بالمدينة أو متابعة دراساتهم العليا بها يلجؤون إلى المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، وإلى الوسائط الاجتماعية التي أصبحت تحتضن عروض كراء الشقق والغرف بالعاصمة الاقتصادية، في محاولة منهم لتفادي التبعات المالية لوسطاء المعاملات العقارية.

وتنخفض سومة الكراء في الأحياء الشعبية من قبيل "سيدي معروف"، و"عين السبع"، و"سيدي مومن"، و"الحي المحمدي"، حيث لا يشكو الباحثون عن كراء الشقق هناك أي ارتفاع صاروخي في الأسعار كما هو الحال في "قلب العاصمة" الذي تنحصر فيه فرص الشغل بالنسبة للفئات الحاصلة على الشهادات العليا.

ويميل أغلب شباب المدينة، وفق شهادات متعددة استقتها هسبريس، إلى استئجار مساكنهم وسط "قلب الدار البيضاء" بالنظر إلى الرغبة في القرب من أماكن العمل، لاسيما في ظل صعوبة التنقل بالمدينة بسبب "الوضعية المزرية" للحافلات العمومية، فضلا عن الاكتظاظ الشديد في سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة.

جدير بالذكر أن موقع "مبوب"، المتخصص في قطاع العقارات، سبق له أن أنجز دراسة وطنية بشأن أسعار الكراء في المدن المغربية سنة 2014، خلصت إلى كون الدار البيضاء هي المدينة الأكثر غلاء بالمملكة، تليها طنجة والمحمدية والرباط ومراكش.