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كُتّاب وآراء
تبادل الخبرات والتجارب يجمع ساجد بوزير سنغالي
استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بمقر الوزارة، دام ديوب، وزير التشغيل والتكوين المهني والتدرج المهني والصناعة التقليدية بدولة السنغال، بحضور الوفد المرافق له.
في بداية هذا اللقاء، وفق ما ورد في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، شكر الوزير دولة السنغال على الدعم من أجل احتضان المغرب للجمع العام للمنظمة العالمية للسياحة الذي سينعقد بمدينة مراكش، كما شكره على تلبيته الدعوة لحضور فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي للخشب المنظم من 27 شتنبر إلى 6 اكتوبر 2019 بمدينة مكناس.
وأبرز الوزير حرصه على مواصلة دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، معربا عن ارتياحه لحصيلة التعاون المسجلة بين البلدين.
من جانبه، أبدى دام ديوب عزمه دعم علاقات التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة التقليدية، لاسيما في ميدان التكوين المهني، وتشجيع الشراكة بين المؤسستين لتوقيع اتفاقيات شراكة وتبادل الخبرات والتجارب.
وفي ختام هذا اللقاء، قدم دام ديوب دعوة إلى الوزير لحضور الدورة الثانية للمعرض الدولي للصناعة التقليدية بدكار، المزمع تنظيمه خلال يناير 2020، ومشاركة المهنيين والحرفيين المغاربة بهذا المعرض.