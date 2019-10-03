24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. النخبة المثقفة وصناعة التأثير: وَهْمٌ أم حقيقة؟ (5.00)

  2. قتيل في صهريج لصناعة النبيذ ضواحي الحاجب (5.00)

  3. جيل جديد من "البطاقة الوطنية" .. خطوة أولى نحو الهوية الرقمية (5.00)

  4. إطلاق الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية (5.00)

  5. تهديد أمن مواطنين يخرج سلاح شرطي في مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | انخفاض الأسعار ينعش المنتجات المهربة بالبيضاء

انخفاض الأسعار ينعش المنتجات المهربة بالبيضاء

انخفاض الأسعار ينعش المنتجات المهربة بالبيضاء
هسبريس – محمد لديب
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 10:40

تزايد الإقبال على المنتجات المستوردة من الخارج من طرف المستهلكين بأسواق درب غلف ودرب السلطان والحي المحمدي بالدار البيضاء بشكل لافت منذ بداية العام الجاري.

وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هذا الانتعاش يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار هذه السلع بالأسواق الشعبية، والتي تشمل الملابس والمنتجات الغذائية والتجهيزات المنزلية، المهربة من الخارج.

وأوضح الذهبي، في تصريح لهسبريس، أن هذه المنتجات تجد طريقها نحو الأسواق الشعبية الشهيرة انطلاقا من إسبانيا عبر بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين، وخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية، إلى جانب الصين عن طريق موريتانيا.

وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن في التصريح ذاته: "هناك مجموعة من المنتجات الغذائية سريعة التلف، يتم عرضها بشكل اعتيادي في زنقة الشمال وقيسارية الحفاري بدرب السلطان، وبسوق درب غلف وأسواق أخرى، في غياب شروط السلامة الصحية، وهو ما يعني تعريض صحة آلاف المستهلكين للمخاطر".

وأضاف المتحدث ذاته: "المخاطر الصحية تكمن أيضا في الأحذية التي يتم استيرادها بشكل غير قانوني من الصين، خاصة عبر موريتانيا وحتى ميناء الدار البيضاء، والتي تنعدم فيها معايير السلامة الصحية وقد تتسبب في أمراض جلدية خطيرة؛ لكن المواطنين يقبلون عليها بسبب انخفاض أسعارها".

المعطيات الميدانية، التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مهنية، أكدت أن حركة شحن البضائع الصينية من ميناء نواذيبو الموريتاني صوب كبريات الأسواق المغربية المتخصصة في تسويق السلع بالجملة قد ارتفعت بشكل كبير، نتيجة ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي في المملكة.

ويكلف تنامي هذه التجارة ميزانية المغرب خسائر بملايير الدراهم، نتيجة عدم تسديد التجار للرسوم الجمركية على هذه البضائع المستوردة في الأصل من الصين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Maria الخميس 03 أكتوبر 2019 - 11:06
التهريب يعتبر افة بالنسبة للاقتصاد الوطني, حيث انها منافسة غير شريفة بين المقاولات الوطنية و مقاولات اسبانيا و الصين, بالاضافة الى انها تجارة غير مراقبة و بالتالي كما جاء في المقال يمكن ان تتسبب في امراض خطير و تهدد السلامة الصحية للمواطنين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - red الخميس 03 أكتوبر 2019 - 11:24
je confirme que les produits sont de qualité supérieure et les prix sont très avantageux les produits locaux manque de qualité sinon pas du tout la preuve un Paquet de fromage de la même marque de fabrication disons local qui coûte plus que 10dhs pour 8 portions n'est pas le même que celui de fabrication espagnole qui coûte 23dhs pour 24 portions faite le calcule. En plus dans ces pays qui respectent leurs citoyens des contrôles strictes qualité -prix sont appliqués pas comme chez nous quand il y a une promotion dans les hyper marché c'est simplement que le produit sera périssables dans 2 ou 3 mois /// NB: svp arrêté de prendre les Marocains pour des cons c'est facile de faire la différence
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.