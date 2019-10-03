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الرئيسية | مال وأعمال | ورشة في الصفقات العمومية تجمع مقاولين بخريبكة

ورشة في الصفقات العمومية تجمع مقاولين بخريبكة

ورشة في الصفقات العمومية تجمع مقاولين بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 03:18

استفاد ممثلو وممثلات ثلاثين مقاولة تنشط على مستوى جهة بني ملال خنيفرة من دورة تكوينية، بمقر بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 20 غشت بمدينة خريبكة.

وجاءت الدورة التكوينية على شكل "ورشة عمل حول الصفقات العمومية"، وذلك في إطار أنشطة "نادي المقاولين الجدد" الذي تم إحداثه مؤخرا من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة.

وعمل على تأطير الدورة التكوينية كل من حياة ببهاني، مكلفة بدراسة الالتزامات بنفقات الدولة بالخزينة العامة، وعمر تريري، رئيس قسم الميزانية والصفقات بعمالة خريبكة.

وتطرق المؤطران إلى مجموعة من المحاور، من بينها "أنواع الصفقات"، و"شروط الاستفادة من الصفقات العمومية"، و"نظام تكييف وتصنيف المقاولات"، و"الإيداع الإلكتروني لطلب العروض"، و"الفاتورة الإلكترونية"، وتطبيق "GID".

وأشار المنظمون إلى أن تحديد محاور الدورات التكوينية مرتبط بحاجيات التكوين المعبر عنها من طرف أعضاء نادي المقاولين الجدد خلال اللقاءات التي جمعتهم في وقت سابق بمدينتيْ خريبكة وبني ملال.

وأضاف المنظمون أن المقاولات المستهدفة بهذه التكوينات تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة، كالبناء والفلاحة والتجارة والصناعات الغذائية وخدمات "الويب" والتواصل وغيره.

وجاء تأسيس نادي المقاولين الجدد بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، باعتباره فضاء يخول للمنخرطين الاستفادة من "دورات تكوينية"، و"تعزيز التواصل مع الإدارات العمومية".

ويهدف النادي أيضا إلى "تبادل الخبرات"، و"خلق علاقات مع المقاولين الأعضاء وتطوير سبل التعاون"، و"المشاركة في اللقاءات التواصلية حول برامج الدولة لتشجيع المقاولات".

يُشار إلى أن ورشة العمل المنظمة بمدينة خريبكة سبقتها دورتان تكوينيتان بمدينة بني ملال، الأولى حول "الإطار التنظيمي المنظم للصفقات العمومية"، والثانية حول "التنمية الذاتية للمقاول".

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