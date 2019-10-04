"فدرالية مهنية" تنتقد تدابير وقائية على الواردات

هسبريس من الرباط

تسبب قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تمديد إجراءات جمركية احترازية ضد واردات الصلب في غضب أعضاء فدرالية الصناعات المعدنية الميكانيكية والكهروميكانيكية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واتخذت الوزارة، مؤخراً، هذا القرار بناءً على طلب شركة "المغربية للصلب"، التي تعيش وضعاً مالياً صعباً منذ سنوات، ويقضي بتطبيق زيادة 25 بالمائة في الرسوم الجمركية على الواردات من عدد من الدول.

ونفت الفدرالية أن تكون توصلت إلى اتفاق مع شركة Maghreb Steel حول موضوع الإجراءات الوقائية التي تطلب تطبيقها من الحكومة، وأكدت أنها "تُعارض أي شكل من أشكال الحمائية التي من شأنها أن تلحق الضرر بجزء كبير من العاملين في هذه الصناعة"، وهي تنفذ طبقاً القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وتؤكد الفدرالية، التي تمثل عشرات المقاولات في هذا المجال، أن "هناك أثراً اقتصادياً مدمراً مباشراً لهذه التدابير الحمائية المفروضة على الواردات، ولذلك عارضتها بشكل مستمر لحماية القدرة التنافسية للفاعلين في هذا المجال".

وذكرت الفدرالية على موقعها الرسمي أن قطاعاً كاملاً من الصناعة الوطنية يواجه ضرراً شديد الخطورة، وهو ما يهدد العديد من المهنيين، ما اعتبرته "أمراً غير مقبول وغير منطقي قياساً بالتأثير المدمر لتنفيذ التدابير الوقائية".

أمام هذا الوضع، لا تستبعد الفدرالية اللجوء إلى مجلس المنافسة والقضاء الإداري لإلغاء الإجراءات الوقائية المؤقتة لكونها، حسبها، تؤثر على المنافسة، إذ يجد عدد من الفاعلين في هذا الميدان أن المغربية للصلب تطبق أسعاراً مرتفعة مقارنة بالمستوى الدولي، ما يجعل مستوردي الصلب من الخارج أمام ارتفاع في التكاليف، أخذاً بعين الاعتبار رسوم الجمارك وارتفاعها بفعل الإجراءات الوقائية المؤقتة.

ويلجأ الفاعلون في هذا المجال إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين لاستيراد الصلب، لكن مع تمديد تطبيق الإجراءات الوقائية المؤقتة لا تتم الاستفادة كثيراً مما تتيحه اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من الدول التي يلجأ إليها المستوردون المغاربة.

في المقابل، تشكو شركة "المغربية للصلب"، الرائدة وطنياً في مجال الصلب في المملكة، ما تسميها "المنافسة غير العادلة للواردات القادمة من الخارج، خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي"، حيث تشير إلى وجود "حالة إغراق للسوق"، وهو ما أثر عليها وضعيتها المالية منذ سنوات ولازال مستمراً؛ ولذلك تطلب حماية من الحكومة.

يُشار إلى أن قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية بالمغرب يضم أزيد من 1600 مقاولة، ويصل عدد المشتغلين فيه حولي 78 ألف شخص؛ أما رقم المعاملات المحقق في هذا الصدد فيتجاوز 46 مليار درهم.