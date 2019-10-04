24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمريكا تحث "فيسبوك" على عدم تشفير الرسائل لمكافحة الإرهاب
- منع إدخال "تلسكوبات" مراقبة الطيور إلى المغرب يُقلق آلاف السياح
- 95 % من الأشخاص يعتقدون أنهم قد يصابون بالزهايمر
- فكر خارج القوالب
- مسابقات المواهب .. طريق سهل لمطربين محترفين لقنص "الشهرة"
منع إدخال "تلسكوبات" مراقبة الطيور إلى المغرب يُقلق آلاف السياح (4.00)
- بلافريج: أواجه حملة تكفير .. ولا أشجع فوضى الجنس في الشارع - (98)
- آلاف الشباب المغاربة يلجؤون إلى "القُرعة" لمعانقة "الحُلم الأمريكي" - (67)
- التعديل الحكومي يحتفظ للعدالة والتنمية بأغلب قطاعاته الوزارية - (64)
- غالي يستبقُ تقرير غوتيريس حول الصّحراء بمهاجمة حلفاء الرباط - (57)
- حملة تسحب الباعة المتجولين من شوارع المملكة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب أول مستورد للتمور التونسية بـ33 ألف طن
يعد المغرب أول مستورد للتمور التونسية، حيث بلغت واردته منها 33 ألف طن خلال الموسم الماضي، ما بين فاتح أكتوبر 2018 و 30 شتنبر الماضي، وفق ما كشفت عنه بيانات لوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية.
وأفادت البيانات ذاتها بأن الوجهات التصديرية للتمور التونسية بلغت 73 وجهة، أولها المغرب بقرابة 33 ألف طن، فيما تحتل اسبانيا المرتبة الثانية بـ 9500 طن.
وأوضح المصدر ذاته أن عائدات صادرات تونس من التمور لموسم (2018-2019)، سجلت رقما قياسيا لم تحققه البلاد من قبل بقيمة 871.3 مليون دينار (حوالي 277 مليون أورو)، بزيادة في قيمة الصادرات بنسبة تفوق 13 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
وبلغ حجم صادرات تونس من التمور، منذ فاتح أكتوبر 2018، تاريخ انطلاق موسم تصدير التمور (2019-2018) إلى غاية انتهائه في 30 شتنبر 2019، أكثر من 120 ألف طن، علما أن الانتاج بلغ 288 ألف طن من بينها 228 ألف طن من فئة "دقلة نور".
وناهز حجم صادرات تونس من التمور البيولوجية خلال نفس الموسم 9200 طن بقيمة 78 مليون دينار (حوالي 25 مليون أورو).
وأوضحت وزارة الفلاحة التونسية أنه سيتم العمل على تطوير صادرات التمور البيولوجية أكثر من خلال دعم التعامل مع الفلاحين المنخرطين في هياكل مهنية وحثهم على الانخراط في عملية التحول إلى الفلاحة البيولوجية قصد الحصول على شهادة المصادقة المطلوبة.
وقد عملت تونس على اقتحام أسواق جديدة لتصدير التمور على غرار الأسواق الآسيوية والأمريكية والإفريقية حيث تم تسجيل تطور في الصادرات نحو كندا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي.
وارتفعت صادرات التمور نحو سنغافورة بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة 54 بالمائة نحو بنغلاديش، و65 بالمائة نحو مالي، و 44 بالمائة نحو الكوت ديفوار.