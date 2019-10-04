"أنفا ريالتيز" توسع استثماراتها بمنطقة دار بوعزة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة "أنفا ريالتيز"، المتخصصة في الإنعاش العقاري، عن افتتاح مركز "ميركاتو أنفا" التجاري بدار بوعزة الواقعة بالجنوب الغربي للدار البيضاء، مؤكدة أنها ستواصل توسيع استثماراتها العقارية والخدماتية بالمنطقة.

وقال يونس الساسي، الرئيس المدير العام لـ أنفا رياليتيز، إن هذا المركز أقيم على مساحة تمتد على 6000 متر مربع، بكلفة استثمارية بلغت 50 مليون درهم، وساهم في خلق أزيد من 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح الساسي، في ندوة صحافية عقدها أمس الخميس بدار بوعزة، أن "المركز أقيم في منطقة الجذب التجاري التي يقطنها أزيد من 60.000 نسمة، يزيد نموها وقدرتها الشرائية سنة بعد سنة".

وأضاف المتحدث، في اللقاء ذاتها، أن "متوسط الاستهلاك للفرد في عمالة النواصر يعد هو ثاني أعلى معدل في الدار البيضاء الكبرى، بحوالي 42000 درهم في السنة. وتمثل دار بوعزة 46 في المائة من النفقات التي تم تحقيقها سنة 2018 في عمالة النواصر".

وأضاف المسؤول ذاته أن "المشروع يأتي لتعزيز مكانة شركة "أنفا ريالتيز"، الفاعل الرئيسي في تطوير منطقة دار بوعزة، والتي تهدف إلى ترسيخ تموقعها في مجال العقارات التجارية. وهكذا، يستفيد مركز التسوق، الذي تم دمجه في مشروع Les Villas d’Anfa 3 والذي قامت بتطويره شركة Anfa Realties، من بيئة استثنائية مخصصة لمحبي الحياة المعاصرة". وتشكل هذه الفيلات الحديثة، التي تتوفر فيها أحدث التجهيزات، ملاذات فريدة تصطف على مساحات خضراء وحمامات سباحة خاصة لنمط حياة مستدام ومريح.

وتعدّ "أنفا ريالتيز"، المتخصصة منذ 2006 في المشاريع العقارية من الطراز الفاخر، فاعلا مرجعيا رائدا في المجال العقاري وواحدة من المجموعات الرئيسية في القطاع التي تنشط في جهة الدار البيضاء.

وتجمع الشركة بين خبرة شركة متعددة الخدمات ومعرفة تاريخية بالسوق، وتقوم بتطوير مجموعة واسعة من العقارات التي تتراوح بين المكاتب والمساحات التجارية والمباني السكنية والفيلات الفاخرة.

وتمتلك الشركة مجموعة من المئات من الوحدات المتميزة التي تم تسليمها بالإضافة إلى العديد من المنشآت في قلب المدينة، في طماريس ودار بوعزة: أنفا بيتش، وفيلات أنفا 1، 2 و3، غاردن بيتش، حدائق دار بوعزة أو مركز التسوق Le Mercato d'Anfa . وتهدف مقاربتها إلى مواكبة تطور الدار البيضاء كأسلوب للعيش ومدينة عالمية تستهدف استقطاب زوار من المغرب وباقي العالم.