"التنمية الفلاحية" تروّج بروسيا للفرص بالمملكة

هسبريس من الرباط

أجرت وكالة التنمية الفلاحية، على هامش مشاركتها في معرض الغذاء الدولي في موسكو، عددا من اللقاءات مع مستثمرين روس كبار في مختلف فروع سلسلة القيمة الفلاحية.

وقالت الوكالة، في بلاغ لها، إنها أجرت هذه المهمة خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و27 شتنبر المنصرم، باعتبارها مؤسسة مرجعية تسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وتأتي هذه المهمة في إطار استراتيجية الوكالة لتنويع وتشجيع الاستثمارات الفلاحية الأجنبية في المغرب، وقد تم ذلك في هذا المعرض الذي يعتبر من أكبر التظاهرات العالمية في قطاع الفلاحة، حيث عرف مشاركة 1560 عارضاً من 65 دولة و44 جناحاً وطنياً وحضور 31 ألف زائر مهني.

وقد التقى مسؤولو الوكالة بمستثمرين في قطاع إنتاج الفواكه والتصنيع الفلاحي والخدمات اللوجستيكية، وأعرب عدد من المستثمرين الروس عن اهتمامهم بتطوير مشاريع شراكة مع المقاولات المغربية.

وذكرت الوكالة أن الهدف الرئيسي لهذا النهج الذي تعتمده هو تسليط الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في سلسلة القيمة الفلاحية المغربية لصالح المستثمرين الأجانب، وخصوصاً الروس.