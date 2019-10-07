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الرئيسية | مال وأعمال | "مالية 2020" تعجّل باجتماع استثنائي قبل انعقاد مجلس الوزراء

"مالية 2020" تعجّل باجتماع استثنائي قبل انعقاد مجلس الوزراء

"مالية 2020" تعجّل باجتماع استثنائي قبل انعقاد مجلس الوزراء
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:00

ينعقد مجلس الحكومة، بشكل استثنائي، غدا الثلاثاء، لدراسة نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحكومة.

ويرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، غداً أو بعد غد الأربعاء، مجلسا وزاريا لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بالإضافة إلى المصادقة على عدد من مشاريع القوانين واتفاقيات دولية.

وجرت العادة أن تتم المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد للبلاد في الأسبوع الأول من الشهر أكتوبر، قبل إحالته على البرلمان الأسبوع المقبل وفق ما يحدده دستور المملكة.

ويأتي إعداد مشروع القانون المالية 2020 في سياق محفوف بالمخاطر الداخلية والخارجية وعدم كفاية الموارد المالية للدولة في تغطية النفقات المستمرة في الارتفاع، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى دعوة وزرائه إلى التقيد بمجموعة من التوجهات للحفاظ على المالية العمومية للدولة في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

وطالب العثماني فريقه الحكومي، في إطار المقترحات التي تقدمها القطاعات الحكومية لمشروع مالية 2020، بضرورة التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحث رئيس الحكومة أيضاً على ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في استهلاك الماء والكهرباء، وترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.

وأوصى العثماني، في مذكرة سابقة، بضرورة خضوع مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالبرمجة الميزانياتية لمبادئ التحكم في نفقات الموظفين، عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها. كما يتوجب حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية واستغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستوى المجالي والقطاعي.

ويواجه العثماني تحدياً كبيرا بعدما كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 35.2 مليار دولار، ما يعادل 337.8 مليارات درهم.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بـ11.2 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2018 التي وصل فيها الدين العمومي الخارجي للمملكة 326.6 مليارات درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - nomade الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:32
دعا رئيس الحكومة إلى التحكم في نفقات الموظفين، وإلى ترشيدترشيد النفقات.... ولم يدع قط إلى تقليص أو حذف التعويضات الخيالية لفئة لم تقم بأي خدمة للوطن والمواطن. لم يذكر تقاعد شيخه، ولا تعويضات وزراء وبرلمانيين وكتاب الدولة... الذين ينهبون عرق جبين دافعي الضرائب بدون استحقاق...ما رأي الذين صوتوا على العدالة والتنمية؟؟؟؟؟؟
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36
2 - المهري خالد الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:33
وعدم كفاية الموارد المالية للدولة في تغطية النفقات المستمرة في الارتفاع،
ما من هدر للمال العام إلا يكون وراءه الوزراء و البرلمانيون و رؤساء المجالس و المسؤولون الكبار ......
أما المواطنون ومن بينهم الموظفون فترى "السمطة" كل عام تزداد شدة و اطباقا عليهم .....
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23
3 - Boualam الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:34
مناقشة مالية 2020! أين المالية ماشفنا والو. المال إن لم يستفيد منه المواطن البسيط الذي لا يتوفر على عمل ولا صحة من الأحسن لا يناقش.
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14
4 - محمد الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:44
يا الله اسيادنا سحب اجرة التقاعد لسيد بن كيران وتعويضها 10.000 درهما شهريا ادا كان فعلا يحب بلاده . وجميع وزارء الدولة ان يساهموا ولو تخفيض اجورهم الى النصف . وش تضحكون على الشعب المغربي والله انا شخصيا اريت سيارات الدولة 4*4 اليوم السبت والاحد حاملة الاسرة من اجل استحمام في البحر والغريب ان صاحب السيارة وهو الموظف السامي يملك سيارة فخمة ويستغلون سيارات الدولة في واضحة النهار .معروفة وهل السيارة الدولة خصصت ان يحمل اولادة ودهاب بهم الى البحر . وهل يعقل سيارات الدولة تصلح اكثر من 50 مرة في السنة الواحدة المفسدون اغتنموا اموالا كثيرة من دافع الضرائب . والغريب في الامريريدون تقليص مناصب التوظيف وهل سبق لهم ان وضفوا شباب . مند مجي الحكومة لا شغل لهم سوى الصندوق المقاصة الدقيق السكر الارامل المحروقات ضرائب على السيارات والعقارات النظام التقاعد الجديد دبحوا الموظف المسكين ,,,,, واخيرا البوطان . الحكومة الفاشلة ادهبوا بدون رجعة .والغريب مجانية قنينة الغاز بعد كان يدفع ثمنها ويحملونها الى الطبقة الوسطى ليدفع ضعف ثمنها ولين الخطاب الملكي ان يحسنوا الدخل الطبقة الوسطى حاملة العبئ الثقيل
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5 - أن مطرور الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:55
مناقشة مالية 2020! أين المالية ماشفنا والو٠٠أن عندي عائلة متكون من 4 أفراد أمخدمش مند سنتيني عييت منقلب على الخدمة والو..راه مرات منلقواش واش نكلو..أزيد فواطير الكراء الكهرباء الماء كيف غنديرو أعيباد الله..راه مبقا لينا الموت في البحرأو الإنتحار الجماعي...
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2
6 - Chamchom الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:58
مناقشة ربما زيادات ضريبية جديدة على المواطنين لتغطية عجز ميزانية الدولة التي تنهب ليل نهار تحت أعين العثماني الذي لا يحرك ساكنا. تقرير جطو كان صادم اتجاه الاختلاسات في المال العام . وجب تحريك مساطر المتابعة ضد اللصوص لتنظيف البلاد من السوسة التي تنخر جسد الأمة.
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7 - العربي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:00
في الستينات كان التعليم و الصحة في متناول الجميع و التجهيزات موجودة و بانفاق من الخزينة العامة للدولة
في القرن الواحد والعشرين عندما يهيء القانون المالي يطلب من مصالح الدولة التقشف حتي أصبح المواطنين يعلمون أبناءهم في المدارس الخاصة و يتداوو في المصحات الخاصة مع أن وزارة المالية في الستينات هي وزارة المالية في 2019
لن اعد افهم أي شيء!!!!
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8 - Mouatina الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:03
Tant qu on a pas le courage de faire un bon diagnostic pour la crise le Maroc continuera à s enrouler dans un cercle vicieux interminable l
La dette est du en majorité aux financements irrationnel de plans sectoriel vous le savez bien sans parler des salaires et des retraites et primes des ministres, des députés et des hauts fonctionnaires
Tant que vous fuyez cette réalité soyez sûr que votre modèle de developpement ne serait que coquille vide
Soyez courageux et agissez là où il le faut
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9 - HASSAN الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:05
ترشيد النفقات العامة من المفروض على الوزراء والبرلمانيين ان يعطوا مثالا يحتذى به لغيرهم من المسؤولين الكبار وما اكثرهم عندنا . حيث يجب عليهم اعادة النظر في الرواتب التي يتقاضونها والامتيازات من سكن وسفريات وتنقل وتكاليف الماء والكهرباء والمكيف والهاتف ووو. وهذا ما يحدث في الدول الديمقراطية . وخير مثال اسبانيا البرتغال ايطاليا اليونان فرنسا والتي قال حول هزه الاخيرة رئيس الحكومة ان المغرب افضل منها
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10 - مواطن2 الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:06
جزء من اموال الدولة يتبخر في امور لا فائدة منها... .من بينها اسطول السيارات الذي يتحرك باستمرار عبر كل شبر في البلاد.ليلا ونهارا واثناء العطل.هذا الاسطول وحده يلزم الدوللة مليارات الدراهم يوميا...بل على راس كل دقيقة.دون الحديث عن التعويضات الزائدة على الرواتب المنتفخة للفئة المستغلة لسيارات الدولة.والمؤسف ان المواطن البسيط يشاهد هذا الامر اينما تحرك.سيارة الدولة تحمل سيدة واولادها..او تحمل اطفالا الى المدرسة...او في نزهة ...مما يزيد من سخط المواطنين على تلك الظاهرة.هذا جانب بسيط...وما خفي اعظم.لقد آن الاوان للقطع مع هذا النوع من الممارسات التي لا تزيد الشارع الا احتقانا.على الاقل يجب معالجة الامور التي يشاهدها المواطن في كل لحظة من حياته.......وذلك اضعف الايمان.
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