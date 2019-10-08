فولكسفاكن تحتل الرتبة الخامسة في سوق المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

قال يوسف التهاني، مدير علامة فولكسفاكن بالمغرب، إن العلامة الألمانية استطاعت المحافظة على مراتب متقدمة في سوق السيارات بالمملكة المغربية.

وأشار التهاني، في ندوة صحافية عقدها بالدار البيضاء لتقديم سيارة فولكسفاكن تيغوان، إلى أن العلامة الألمانية احتلت الرتبة الخامسة، بعد أن استطاعت تسويق 6586 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وقال مسؤولو فولكسفاكن المغرب إن السيارة الجديدة تيغوان تعتبر من السيارات المتميزة التي تقبل عليها الأسر المغربية.

وجاء التصميم الخارجي لهذه السيارة يحمل ملامح من القوة الممزوجة بالفخامة والرقي الألماني؛ وظهر ذلك بشكل واضح على مقدمة العربة، والتي جاءت أكثر عرضاً من الموديلات السابقة.

وأوضح مسؤولو الشركة أن المصابيح الأمامية لهذه السيارة لم تخل من لمسات الإبداع، إذ تتوفر العربة على مصابيح أمامية أكثر طولا ومزودة بتقنية الإضاءة النهاريةLED ، لمنح السائق أعلى درجات من الوضوح أثناء القيادة.

وجاءت هذه السيارة مزودة بشبكة أمامية كبيرة الحجم ومكونة من عدد من الخطوط الأفقية، يتوسطها شعار الشركة المصنعة كبير الحجم.

كما أن "المصد الأمامي" لهذه السيارة جاء كبير الحجم ومزودا بعدد من الانحناءات والخطوط الحادة، إلى جانب توفره على شبكة سفلية كبيرة الحجم، ما يعمل على تشتيت الهواء ويساعد على منح السيارة أعلى درجات من الثبات والارتكاز أثناء القيادة.

أما عن التصميم الخلفي لهذه السيارة فلم يخل هو الآخر من لمسات الإبداع والتميز، وبدا ذلك بشكل واضح في الباب الخلفي، الذي جاء أكبر حجماً وأقل ارتفاعا بالمقارنة بالطرازات السابقة لهذه السيارة.

أما عن المصابيح الخلفية فقد جاءت تخطف العيون بتصميمها المميز والأكثر طولا، بالإضافة إلى أنها جاءت مزودة بتقنية الإضاءة النهاريةLED ، بالإضافة إلى "المصد الخلفي"، الذي تمتع بتصميم هائل ويخلو من التفاصيل، ما أضفى عليه طابع الفخامة.