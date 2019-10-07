هيئات النقل الطرقي للبضائع تعلن التوقف عن العمل

هسبريس من الرباط

قررت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بشقيه الوطني والدولي، التوقف عن العمل يوم 14 أكتوبر الجاري، ولمدة 48 ساعة قابلة للتمديد على مستوى جميع النقط الحدودية للملكة، بما فيها ميناء طنجة المتوسط، وميناء الدار البيضاء، ومعبر الكركارات.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الهيئات المذكورة، "إثر الاجتماعات التي قامت بها وتدارست ظروف وملابسات تعثر الوزارة في استجابتها لعقودها الموقعة في محاضر رسمية، والتي أقر بها الناطق الرسمي باسم الحكومة".