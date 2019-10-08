"مكتب الكهرماء" يوقع على اتفاقية جديدة بالنيجر

هسبريس من الرباط

وقع عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الاثنين بالرباط، على اتفاقية خدمات جديدة مع المدير العام للوكالة النيجيرية لإنعاش الكهربة القروية.

وتندرج هذه الاتفاقية، وفق بلاغ صحافي صادر عن المكتب، في إطار التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر "ضمن الاتفاق المبرم بين المكتب والبنك الإسلامي للتنمية المتعلق بتنفيذ المبادرة المشتركة الداعمة للكهربة القروية بإفريقيا جنوب الصحراء".

ويعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإسلامي للتنمية، وفق المصدر ذاته، "على تقديم الدعم اللازم لمشاريع الكهربة القروية المؤهلة، وذلك من خلال هيكلتها وإنجاز الدراسات المرتبطة بها والتكوين وتطوير الكفاءات وكذا الدعم التقني لإنجاز هذه المشاريع".

كما يهدف مشروع النيجر إلى الارتقاء بنسبة الولوج إلى الكهرباء بالوسط القروي من خلال إنشاء شبكات صغرى يتم تزويدها عن طريق محطات شمسية مع التخزين، "وكذا ربط ما يقارب 17500 منزل وخلق 1500 نشاط مدر للدخل (مصالح عمومية وأنشطة اقتصادية) بقرابة ثلاثين قرية".

وذكر الحافظي بالمناسبة أن المكتب "أصبح الفاعل الأول في مجال تطوير وتشغيل المشاريع المتعلقة بالكهربة القروية بالسينغال، وذلك من خلال عقدتين امتيازيتين تمتدان لـ 25 سنة، وتهمان أقاليم تتجاوز مساحتها 49000 كلم مربع. كما تستفيد بعض دول المنطقة من دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في هذا المجال، أبرزها تلك التي يقودها المكتب بمالي، التشاد وغامبيا".