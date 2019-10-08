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الرئيسية | مال وأعمال | "التجاري وفابنك" يروّج فضاءات الخدمات الحرة

"التجاري وفابنك" يروّج فضاءات الخدمات الحرة

"التجاري وفابنك" يروّج فضاءات الخدمات الحرة
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 12:21

قال مسؤولو مجموعة التجاري وفا بنك إن المصرف يواصل سياسته الترويجية لفضاءات الخدمات البنكية الحرة الموجهة إلى زبنائه.

وأوضح محمد السقاط، المسؤول عن المصرف الأوتوماتيكي، لدى تقديمه للعروض والخدمات التي يوفرها فضاء عين السبع للخدمات المصرفية الحرة، أن مجموعة التجاري وفا بنك تواصل تطوير عرضها الذي أطلقته سنة 2017، وتزويد فروعها البنكية الرئيسية بفضاءات تقدم هذه الخدمات.

وقال السقاط: "إلى حدود اليوم دخل أزيد من مائة فضاء للخدمات البنكية الحرة حيز التشغيل في جل مدن المملكة، مما يعزز تموقع التجاري وفا بنك باعتباره بنكا مجددا ومتفوقا في رهان التحديث على نطاق واسع بالمغرب".

وأضاف المسؤول عن المصرف الأوتوماتيكي "تعتبر فضاءات الخدمات البنكية الحرة فضاءات آمنة توجد في مدخل الفرع، وتعمل وفق مواقيت عمل مرنة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء وطيلة أيام الأسبوع".

وأشار المتحدث، في لقاء إعلامي نظمته المجموعة المصرفية بالدار البيضاء، إلى أن "الأمر يتعلق بشبابيك أوتوماتيكية بنكية تقدم لزبنائها خدمات متعددة، لاسيما إيداع النقود وإيداع الشيكات، علاوة على عمليات الصرف بطريقة آمنة".

وأضاف "بغية مساعدة الزبناء على الاستئناس بهذه الخدمات الجديدة، تم وضع موجه رهن إشارتهم طيلة مواقيت افتتاح الفرع. ولهذا الغرض، ينظم التجاري وفا بنك تظاهرة في وكالة الدار البيضاء عين السبع، التي تتوفر على فضاء للخدمات البنكية الحرة، حريص على تعزيز العلاقات مع زبنائه من خلال مدهم بالمعلومات، وتشجيعهم على استعمال الخدمات الجديدة المتوفرة في هذه الفضاءات".

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