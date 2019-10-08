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الرئيسية | مال وأعمال | مصدرو القمح من فرنسا يتوقعون حاجيات المغاربة

مصدرو القمح من فرنسا يتوقعون حاجيات المغاربة

مصدرو القمح من فرنسا يتوقعون حاجيات المغاربة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:15

قال مصدرو القمح الفرنسي إن المغرب سيستورد ما يصل إلى 3.8 ملايين طن من القمح اللين في موسم 2019-2020؛ على أن تزوده فرنسا بما نسبته 65 في المئة من هذه الكمية.

وقال فيليب أوزيل، رئيس هيئة تشجيع صادرات الحبوب الفرنسية، إن باريس صدرت العام الماضي 1.4 ملايين طن من القمح اللين صوب المغرب، بما يعادل 55 في المئة من واردات المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - علال كبور الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:25
البلد كالمغرب حسب موقعة الجغرافي الذي لا يفر الغذاء الأساسي لسكانه تعتبر الدولة التي تسيره دولة فاشلة !!
رغم صدعونا بالمخطط الأخضر ونجاحه وهاهو الدليل على عبث التطبيل والتهليل لمخطط صرفت عليه ملايير من اموال الشعب دون ان يوفر الخبز لمواطنيه !!
فاين ذهبت الملايير وما هو مصير تقرير جطو؟؟ واين هو من هذا التطبيل والتهليل للزعيم المظلي المدلل ؟؟
اسءلة ينتظر المغاربة الإجابة عنها
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2 - اللهم ارحمنا برحمتك الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:34
المصدرين الفرنسيين للحنطة فَرينا يفركون ايديهم ويدعون بالجفاف للمغرب حتى يصدرو قمحهم ، لن يستجيب الله صبحانه وتعالى لهم سيخيب آمالهم و يمتعنا بموسم شتوي وينشر رحمته ويسقي بهيمته وعباده ، لا ينقص المغاربة إلا الصدق والايمان المتين لانهم زاغو عن الطريق القويم واصبحو يفعلون افعال تستحي الشياطين من فعلها .
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