مصدرو القمح من فرنسا يتوقعون حاجيات المغاربة

هسبريس - رويترز

قال مصدرو القمح الفرنسي إن المغرب سيستورد ما يصل إلى 3.8 ملايين طن من القمح اللين في موسم 2019-2020؛ على أن تزوده فرنسا بما نسبته 65 في المئة من هذه الكمية.

وقال فيليب أوزيل، رئيس هيئة تشجيع صادرات الحبوب الفرنسية، إن باريس صدرت العام الماضي 1.4 ملايين طن من القمح اللين صوب المغرب، بما يعادل 55 في المئة من واردات المملكة.