"أوبو" تطرح هاتفها الجديد في السوق المغربية

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "أوبو المغرب" عن طرح هاتفها الجديد Oppo A9 2020 بذاكرة داخلية من نوعUFS 2.1 ، تتميز بسرعة نقل الملفات مع العديد من أفضل الإمكانيات.

ويتوفر هذا الهاتف الجديد على شاشة عالية الجودة بمقاس 6.5 بوصات، مع بطارية مدمجة من الليثيوم بوليمر بسعة ضخمة تصل إلى 5000 ملي أمبير، مع دعم لعكس الشحن، الذي يتيح استخدام الجهاز كـ"باور بنك" لشحن هواتفك الأخرى.

وتم تزويد الهاتف بمعالج رئيسي سناب دراجون 665 ثماني النواة من شركة كوالكوم، بأنوية كريو 260 الذهبي بتردد 2.0GHz الرباعي، وكريو 260 الفضي بتردد 1.8GHz الرباعي.

كاميرا رباعية

أقدمت الشركة على تزويد الهاتف بنظام التشغيل الأساسي للهاتف "أندرويد من الإصدار 9.0 بي"، مع كاميرا خلفية رباعية بقدرة 48 و8 و2 و2 ميغا بكسل، وكاميرا ثانوية بقدرة 16 ميغا بكسل. ويدعم الهاتف التصوير بجودة الـ 4K، والـ. FullHD

كما يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية بمساحة 128 جيغا بايت، ويدعم إمكانية إضافة ذاكرة إضافية إليها بواسطة كارت ميموري بمساحة تصل إلى 256 جيغا بايت.

سرعة في الأداء

يأتي الهاتف بمدخلين خاصين بشرائح الاتصال من الحجم نانو، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، كما يتصل بإنترنت البيانات على سرعات الـEDGE، والـHSPA، والـ. LTE

ويعمل الهاتف بنظام الـAndroid 9.0 Pie، مع واجهة المستخدم الخاصة بأوبو Color OS 6.1، ويزن حوالي 195 غراما، مع أبعاد 163.6 فـ 75.6 فـ 9.1 مم.

أما شاشة الهاتف الجديد فهي من نوع IPS LCD كابستيف التي تدعم اللمس المتعدد، مقاسها 6.5 إنش، وتدعم 16 مليون لون مختلف، كما تستحوذ على حوالي 82.5 في المائة من الواجهة، وتعرض بدقة 1600 فـ 720 بكسل، بنسبة أبعاد 20:9، مع كثافة بكسلات، 270 بكسل لكل بوصة.

معالج متطور

يتوفر الهاتف على معالج رئيسي Qualcomm Snapdragon 665 ثماني النواة (بأنوية Kryo 260 Gold بتردد 2.0 جيغا هرتز الرباعي، وKryo 260 Silver بتردد 1.8 جيغا هرتز الرباعي)، مع معالج رسوميات .Adreno 610

ويأتي الهاتف بذاكرة داخلية من النوع UFS 2.1 مزود بسرعة نقل عالية للبيانات، بمساحة 128 جيغا بايت، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي مساحتها 4 أو 8 جيغا بايت. ويدعم إضافة بطاقة مايكرو SD في مدخلها المخصص بمساحة تصل إلى 256 جيغا بايت، وكاميرا خلفية رباعية بقدرة 48 و8 و2 و2 ميغا بكسل، مزودة بإمكانية التركيز التلقائي المرحلي، مع عدسة إلترا وايد لالتقاط صورة بزاوية كبيرة، مع مستشعر للعمق يُستخدم في عمل العزل، ويدعم الـHDR، والـPanorama، مع فلاش LED مزدوج dual-tone، ويدعم تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل بسرعة التقاط 30 إطارا في الثانية.

كما يتوفر على كاميرا أمامية بقدرة 16 ميغا بكسل، مع فتحة عدسة f2.0، ودعم لـ إتش دي آر، مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بنفس سرعة الكاميرا الخلفية. يأتي الهاتف بسماعات ستيريو مكبرة للصوت، مع مدخل مخصص للسماعات بجاك مقاس 3.5 مم، ويدعم صوت بنقاء 24-بيت/ 192 كيلو هرتز، وصوت Dolby Atmos. كما أنه يحتوي على مايكروفون ثانوي مدمج مخصص لحجب الضوضاء المحيطة بالمتحدث. يتصل الهاتف بالواي فاي 802.11a/b/g/n/ac، ويدعم أيضًا الـDual-band، والواي فاي دايركت، والـHotSpot .

بلوتوث حديث

يأتي الهاتف بنظام البلوتوث من الإصدار 5.0، ونظام تحديد المواقع (جي بي إس، مع A-GPS، وGLONASS، وGALILEO، وBDS)، مع نظام الراديو إف إم، ومدخل شحن من النوع العادي Micro-USB. كما يدعم الهاتف الـUSB OTG لقراءة أجهزة اليو إس بي. نظام خصوصية المستخدم مزود بحساس البصمة الموجود في الواجهة الخلفية، الذي يستجيب في وقت سريع جدًا (مثل حساس Xiaomi Redmi Note 4).

ويحتوي الهاتف أيضا على حساس التسارع، والتقارب، والجايروسكوب، ونظام تحديد الاتجاهات (البوصلة)، ويحمل بطارية صعبة الإزالة من الليثيوم بوليمر بسعة تصل إلى 5000 ملّي أمبير، ويمكن استخدام سعتها الضخمة في إعادة شحن الهواتف الأخرى، لأنها مزودة بتقنية عكس الشحن Reverse Charging.