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كُتّاب وآراء
شركة يابانية تفتتح مصنعا لأجزاء السيارات بطنجة
افتتح الفاعل الياباني المتخصص في صناعة أجزاء السيارات "جتيكت كوربورايشن"، اليوم الأربعاء بمدينة صناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي) بطنجة، مصنعا جديدا باستثمار إجمالي يصل إلى 220 مليون درهم.
وتمتد هذه الوحدة الصناعية، التي تم افتتاحها بحضور والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص - أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وسفير اليابان بالمغرب، تاكوجي هاناتاني، وعدد من المسؤولين ومهنيي القطاع، على مساحة تصل إلى 11 ألفا و300 متر مربع بالمنصة الصناعية لطنجة المتوسط.
ومكن هذا المصنع من إحداث 90 منصب شغل في قطاع صناعة السيارات وأجزاء غيار العربات بالمغرب، كما سيشكل مدرسة للتكوين بالنسبة لليد العاملة المغربية، التي تحظى بثقة المستثمرين اليابانيين.
واعتبر المدير التنفيذي لـ"جتيكت كوربورايشن"، هيروفومي ماتسووكا، أن المصنع الجديد بطنجة "سيمكن من ضمان موقع قدم للمجموعة بالقارة الإفريقية"، معربا عن طموح مجموعته إلى مواصلة النمو بشكل يجعلها من رواد صناعة أنظمة قيادة السيارات بالقارة.
من جانبه، اعتبر رئيس "جتيكت أوتوموتيف" المغرب، لورون بيروت، أن المصنع الجديد سيمكن المجموعة اليابانية من منح زبائنها التاريخيين مستوى أرقى من الاندماج المحلي، مع عملها على ولوج الأسواق بإفريقيا وبالشرق الأوسط التي تشهد نموا متزايدا، مشيرا إلى أن مصنع "جتيكت" بطنجة يتضمن خطين للإنتاج، يتعلق الأول بأعمدة القيادة اليدوية ونتائجه جد واعدة، والثاني لأنظمة القيادة المدعمة، والذي سينطلق استغلاله عام 2020.
ومن المرتقب أن ينطلق الإنتاج بمختلف مكونات المشروع بين سنتي 2019 و2020 بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 300 ألف نظام قيادة كهربائية معززة و700 ألف عمود قيادة يدوي، سيتم من خلالها تموين زبائن المجموعة بالمغرب وأوروبا من شركات صناعة وتركيب السيارات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
يعني شركة النظافة و الباقي روبوتات