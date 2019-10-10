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كُتّاب وآراء
"لارام" تتخلى عن صفقة شراء "بوينغ 737 ماكس"
قال مصدر من شركة الخطوط الملكية المغربية إن الناقلة الوطنية بالمغرب تخلت عن صفقة لشراء طائرتين إضافيتين من طراز "بوينغ 737 ماكس" بعد أن تحطمت طائرة من نفس الطراز في إثيوبيا.
وأفاد المصدر ذاته لوكالة "رويترز"، بإن الخطوط الملكية المغربية كانت تعتزم تسلم طائرتين من طراز "737 ماكس" في يونيو، مضيفا أن طائرتين أخريين من طراز "737 ماكس" في أسطولها تم وقف تحليقهما انتظارا لنتائج تحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية في مارس.
ولم ترد "بوينغ" على الفور على طلب للتعليق أرسل بالبريد الإلكتروني.
وعلى نحو منفصل، قال المصدر إن الخطوط الملكية غير قلقة بشان أسطولها من طائرات "737 إن.جي" بعد فحوصات جرت في أنحاء أخرى من العالم، قائلا إن الفحوصات تتم بشكل روتيني على الطائرات الأقدم بعد عدد محدد من الرحلات.
وتشغل الخطوط الملكية 36 طائرة من طراز "737 إن.جي" وتطلب فحص طائرة واحدة فقط من ذلك الطراز ولم يتم العثور على أي مشكلات.