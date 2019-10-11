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الرئيسية | مال وأعمال | "لارام" تنفي التخلي عن طائرات "بوينغ ماكس 737"

"لارام" تنفي التخلي عن طائرات "بوينغ ماكس 737"

"لارام" تنفي التخلي عن طائرات "بوينغ ماكس 737"
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 16:10

نفى مصدر مسؤول في شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) خبر إلغاء طلبية لشراء طائرتين من طراز "بوينغ 737 ماكس".

وقال المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، إن "خبر إلغاء صفقة شراء طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس لا أساس له من الصحة، الطلبية لم يحدث أن تم إلغاؤها نهائياً".

يأتي هذا النفي بعد ساعات من نشر وكالة "رويترز" خبراً مفاده تعليق هذه الصفقة بعدما لجأت مختلف دول العالم إلى منع تحليق هذا النوع من الطائرات عقب تسجيل حادثين لها.

وقالت "رويترز" إن الخطوط الملكية المغربية تواجه حالة من الضبابية بشأن خططها لشراء هذه الطائرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بيانات لشركة "بوينغ" تفيد بأنها سلمت بالفعل طائرتين من طراز "737 ماكس" إلى الخطوط الملكية المغربية، من أصل أربع تم طلبها.

وجرى تعليق رحلات هذه الطائرة الأكثر مبيعاً للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات في أنحاء العالم، وتم تجميد تسليم الطائرات في مارس الماضي بعد حادثي تحطم في إثيوبيا وإندونيسيا تسببا في مقتل 346 شخصاً.

وأوردت "رويترز" أن الخطوط الملكية المغربية "غير قلقة بشأن أسطولها من طائرات 737 إن. جي، بعد فحوصات جرت في أنحاء أخرى من العالم"، ويتم إجراء هذه الفحوصات بشكل روتيني على الطائرات الأقدم بعد عدد محدد من الرحلات.

ولدى "لارام" 36 طائرة من طراز "737 إن. جي". ومن بين هذه الطائرات، احتاجت طائرة واحدة فقط إلى فحص ولم يتم العثور على أي مشكلة فيها.

علاقة بالطراز نفسه، قررت كل من شركة "ساوث وست ايرلاينز" الأمريكية وشركة "جول لينهاس ايرياس" البرازيلية وقف رحلات 13 طائرة "بوينغ 737 إن. جي" بعد أن أمر منظمون أمريكيون، الأسبوع الماضي، بإجراء فحوصات عاجلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hamza الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 16:37
بغيتي usa تقصع علينا الماء و الضوء بالحرا نشيريوهوم نحطوهوم ديكور في مطار محمد الخامس نتفرجو عليهم دخول الحمام مشي بحال خروجو سياسة امريكة سياسة مصالح لا اكتر هما تخلاو على المعارضة في سوريا حيت محاربوش معاها في الحرب العالمية داز على هدشي قرن و منساوش وما بالك بتخصيص دعم للبليساريو باش اربيو الحوت ههههه
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2 - FgF الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 16:45
بالنسبة لي . قبل ان احجز تذكرة طيران . ساسأل عن نوع الطائرة. ان وجدت انها من بوينج دريملاينر او 737 المصنوعتان من البلاستيك . يالغي الحجز فورا .
العديد من التحقيقات اكدت ان الادارة الحالية لبوينج لا تعري اهتماما لمسألة الجودة والسلامة اطلاقا. بل انه لم يتم اختبار النمادج الجديدة بما يكفي. كما تم تسريع صناعتها بهذف تحقيق اكبر قدر من الارباح في اقل وقت ممكن . والجميع بات يعلم ان الشركات الامريكية لم تعد تهتم بالجودة فقد اصبحت شركات ربحية فقط . والواقع يأكد ذلك فكل المنتجات الامريكية باستثناء العسكرية منها مليئة بالعيوب والمشاكل .
انا من جهتي لن اركب طائرات من صنع بوينج البلاستيكية بعد الآن .
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3 - youssef الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 16:46
الطيار الآلي يسقط الطائرة عمداً كما وقع في أثيوبيا وكل شركات الطيران تخلت عنها
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