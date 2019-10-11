"تكنو موبايل" تطرح هاتفا ذكيا جديدا في المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت العلامة التجارية للهواتف الذكية TECNO Mobile‏ إطلاق الهواتف الذكية الجديدة CAMON 12 وCAMON 12 Pro وCAMON 12 Air المزودة بكاميرا تمت ترقيتها بالسوق المغربي.

وقال أحمد بوعزيز، المدرب المسؤول عن علامة تكنو بالمغرب، إن هاتف TECNO CAMON 12 يتوفر على أحد أكثر أجهزة الكاميرا تميزا، فهو يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية بأقصى حد من التموج، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 16+2+8 ميغابكسل وأداءات التصوير الأربعة.

وأضاف بوعزيز، خلال ندوة صحافية عقدتها الشركة بالدار البيضاء، أن TECNO CAMON 12 هو هاتف الكاميرا الذكي الذي تمت ترقيته من سلسلة CAMON، وهو مصمم للتصوير من أي زاوية.

ويتيح الهاتف الجديد من TECNO تصوير لقطات واضحة بشكل فائق، كما يمكن المستخدم من خاصية التصوير واسع الزوايا بشكل فائق يصل إلى زاوية 120 درجة، والتصوير المصغر للغاية، مع تأثير باقة متميزة.

وتتيح كافة هذه الخصائص للمستهلكين الفرصة لالتقاط اللحظات الرائعة، من زوايا مختلفة، من أجل اكتشاف المزيد من جمال العالم، ورؤية العالم بصورة أنقى وأقرب وأسطع وأوسع.

ويورد المسؤولون: "عملت تقنية الأربعة في واحد وخوارزمية الفسيفساء على جعل هاتف TECNO CAMON 12 يبرز بين أقرانه، مع عدسات كاميرا ذات بكسلات عالية وصورة واضحة".

ويتحقق ذلك باستغلال ميزة التصوير واسع الزوايا بصورة فائقة بزاوية 120 درجة أو التصوير المصغر للغاية بدرجة 2 سم المزودة في TECNO CAMON 12، إذ سيتمكن المستهلكون من التقاط صور مبهرة بالهاتف. وستجدون أنه باستطاعة أي أحد أن يصبح مصورًا محترفًا مع TECNO CAMON 12".

وتكرس TECNO تزويد المستخدمين بأحدث تقنيات الصور وتجربتها وإعلان إستراتيجية المنتج المستقبلية للحصول على هاتف ذكي مزود بكاميرا 108 ميغا بكسل، وتقنية in-display في المستقبل القريب جدًا.

وتعتبر 108 MP واحدة من أعلى مواصفات الكاميرات المجهزة على الهاتف الذكي، مع دقة عالية للغاية، وكذلك أفضل قدرة لإدخال الضوء وتفاصيل الصورة، والتي يمكن استخدامها مباشرة كملصق مطبوع.

وتعتبر تقنية in-display كاميرا الحل الأكثر تقدمًا لتحقيق أعلى نسبة شاشة من الهواتف المحمولة، مع إخفاء الكاميرا تحت الشاشة، إذ من المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا مفتاح الشاشة الكاملة.

ويتوفر الهاتف على شاشة بحجم 6.52 بوصات صافية وذات نتوء بحجم النقطة، مع تجربة العرض الفائق بملء الشاشة.

واختار CAMON 12 شاشة بحجم 6.52 بوصات ذات نتوء بحجم النقطة من أجل الاستمتاع بتجربة عرض سينمائي جديد، إذ توفر نسبة عرض الشاشة التي تصل إلى 90 في المائة آفاقا أعرض.

ويأخذ هاتف CAMON 12 Air زمام المبادرة لتعزيز أدائه بتقنيات غير تقليدية مثل Dot-in Display لتصوير ممتاز في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومع مقاس الشاشة الذي يبلغ 6.55 بوصات ونسبة الشاشة التي تبلغ 90 في المائة، يمكن للمستخدم أن يتمتع بتجربة عرض موسع لا يمكن تخيلها.