المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل

هسبريس - محمد لديب

نجحت الشركات المغربية في رفع صادراتها السمكية نحو السوق البرازيلي خلال السنوات الأخيرة، والتي تضاعفت بشكل لافت خلال السنتين الماضيتين.

البيانات الصادرة عن مصالح وزارتي المالية والفلاحة والصيد البحري أبانت عن انتقال صادرات السمك نحو هذا البلد الجنوب أمريكي من 498 مليون درهم سنة 2017 إلى ما يناهز 718 مليون درهم العام الماضي، لتنتقل إلى 236 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت صادرات المغرب من الحامض الفوسفوري مستويات غير مسبوقة، إذ انتقلت من 123 مليون درهم سنة 2017 إلى 165 مليون درهم سنة 2018، لتقفز إلى 191 مليون في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

البيانات الصادرة عن مصالح وزارة المالية كشفت أيضا تسجيل ارتفاع في صادرات الشركات المغرب من أجزاء السيارات نحو البرازيل بنسبة قاربت 300 في المائة السنة الحالية، إذ بلغت في النصف الأول من الجاري 4.1 مليون درهم، مقابل 1.3 ملايين درهم السنة الفارطة.

وأقدمت الشركات المغربية العاملة في قطاع صناعة السيارات على تصدير ما يزيد عن 153 مليون درهم من أجزاء السيارات في الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 ونهاية يونيو 2019.

واستورد المغرب خلال الفترة ذاتها ما يناهز 2.6 مليارات من حبوب الذرة البرازيلية، ونحو 45 مليون درهم من أحشاء الحيوانات التي تستعمل في تحضير المورتاديلا.

وبالنسبة للسكر فقد استوردت الشركات المغربية، العاملة في قطاع تصنيع وتوزيع هذه المادة الغذائية، ما يقارب 6.2 مليار درهم من السكر بنوعيه الخام والمكرر.

ويأتي ارتفاع واردات المغرب من السكر البرازيلي خلال الـ30 شهرا المنصرمة نتيجة ارتفاع طلب السوق الداخلي على هذه المادة الحيوية.