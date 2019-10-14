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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل

المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل

المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 08:55

نجحت الشركات المغربية في رفع صادراتها السمكية نحو السوق البرازيلي خلال السنوات الأخيرة، والتي تضاعفت بشكل لافت خلال السنتين الماضيتين.

البيانات الصادرة عن مصالح وزارتي المالية والفلاحة والصيد البحري أبانت عن انتقال صادرات السمك نحو هذا البلد الجنوب أمريكي من 498 مليون درهم سنة 2017 إلى ما يناهز 718 مليون درهم العام الماضي، لتنتقل إلى 236 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت صادرات المغرب من الحامض الفوسفوري مستويات غير مسبوقة، إذ انتقلت من 123 مليون درهم سنة 2017 إلى 165 مليون درهم سنة 2018، لتقفز إلى 191 مليون في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

البيانات الصادرة عن مصالح وزارة المالية كشفت أيضا تسجيل ارتفاع في صادرات الشركات المغرب من أجزاء السيارات نحو البرازيل بنسبة قاربت 300 في المائة السنة الحالية، إذ بلغت في النصف الأول من الجاري 4.1 مليون درهم، مقابل 1.3 ملايين درهم السنة الفارطة.

وأقدمت الشركات المغربية العاملة في قطاع صناعة السيارات على تصدير ما يزيد عن 153 مليون درهم من أجزاء السيارات في الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 ونهاية يونيو 2019.

واستورد المغرب خلال الفترة ذاتها ما يناهز 2.6 مليارات من حبوب الذرة البرازيلية، ونحو 45 مليون درهم من أحشاء الحيوانات التي تستعمل في تحضير المورتاديلا.

وبالنسبة للسكر فقد استوردت الشركات المغربية، العاملة في قطاع تصنيع وتوزيع هذه المادة الغذائية، ما يقارب 6.2 مليار درهم من السكر بنوعيه الخام والمكرر.

ويأتي ارتفاع واردات المغرب من السكر البرازيلي خلال الـ30 شهرا المنصرمة نتيجة ارتفاع طلب السوق الداخلي على هذه المادة الحيوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - hassan الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 09:07
ومادا يصلنا نحن الفقراء من هدا كله معندنا حتى رباح لصبيطارات لخدمة من الاحسن خليو داك السمك مسكين يتكاتر ويعيش بدل ميحسبوه علينا ويديرو فلوسو فسويسرا
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2 - Alex الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 09:12
45 مليون درهم من أحشاء الحيوانات التي تستعمل في تحضير المورتاديلا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3 - Esoir الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 09:20
Comme TOUJOURS, il n'ya AUCUN impact sur le simple citoyen...
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4 - نظرة عن بعد الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 09:38
كثرة الحسابات وفي الاخير المغرب يصدر مليار درهم و يستورد 8 مليار درهم او اكثر ومنها السكر و احشاء الحيوانات يعلم الله هل للخنزير او حيوانات ميتة ،وكثرة المجازر في المغرب اين تذهب هذه الاحشاء ،
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3
5 - stof الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 09:42
حنا لمغاربة كنصدر سمك أو حنا والله العظيم مكنقدر نشريوه لغلاء تمنه.والله حتا مهزلة
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6 - bouthirit الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 09:46
كولشي تباع لم يعد لدينا سوى كلمة مغربي على البطاقة الوطنية
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7 - أنيس ولد لابيطا العظمى الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 09:50
فاش كنشوف هاد المقالات بحال هادو و كنشوف موقع المغرب من العالم ( القرب لاوروبا و مواجه للامريكيتين) و المالية مزال كتهضر بالدعم...قالك مليون درهم ديال اجمالي تصدير أجزاء السيارات...كتسمع ديك مليون كتغلع و هي تقريبا ٨٠ الف اورو ما يرسله زوج مغاربة العالم في سنتين الى المغرب...
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