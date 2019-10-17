اتحاد مقاولات المغرب يستعد لـ"المرحلة الانتقالية"

هسبريس من الرباط

استضاف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأربعاء، اجتماعا للتبادل والتشاور حضره 33 عضوا من أصل 72 عضوا في مجلس الإدارة بحكم مناصبهم.

ووفق بيان صادر عن الاتحاد، فإن الأعضاء الذين حضروه "عبروا عن شكرهم للعمل الذي أنجزه صلاح الدين مزوار من أجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، معبرين، بالإجماع، عن رغبتهم في ضمان سير الفترة الانتقالية "بروح من التماسك والمسؤولية والاستمرارية من أجل مصلحة القطاع الخاص".

كما اتفق أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون، وفق المصدر ذاته، على عقد مجلس الإدارة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، حيث سيضم جدول أعمال المجلس مجموعة من النقاط، هي: محضر استقالة الرئيس، الموافقة على ترسيم المدير العام المفوض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تنظيم الانتخابات القادمة، تدبير الشؤون الحالية والحكامة، مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن مشروع قانون المالية 2020، تقييم النسخة الثانية من الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعيين الرئيس المؤقت للجنة التمويل، تجديد ولاية رئيس الجهة الثالثة عشرة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (MEM)، إطلاق العملية الانتخابية لفدرالية التعليم الخاص، إضافة إلى قضايا أخرى مختلفة.

كما توجه أعضاء مجلس الإدارة بالشكر إلى جلال شرف ويوسف حسوني وكل الهيكل الدائم للاتحاد العام لمقاولات المغرب "الذي يعمل بجد وحياد من أجل حسن سير هذه المرحلة الانتقالية"، يضيف البيان.