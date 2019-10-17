"ألف فكرة" تموّل إنشاء 1000 مقاولة بالمغرب

هسبريس - محمد لديب

اعتبر سعيد البغدادي، المدير العام لشركة أفريقيا، أن هناك مجموعة من الأفكار التي تقف وراء قصص نجاح العديد من كبريات المقاولات الوطنية، ومن ضمنها مجموعة أفريقيا.

وقال البغدادي، في لقاء نظمته المجموعة حول مبادرة "ألف فكرة" الخاصة بتحويل الأفكار إلى مقاولات، إن إنشاء شركة "إفريقيا" بدأ من فكرة منذ 60 سنة، قادها أحمد أولحاج أخنوش وأحمد واكريم، إذ قررا دخول غمار توزيع المحروقات.

وأضاف المتحدث في اللقاء ذاته: "إلى غاية سنة 1959 ظل قطاع توزيع المحروقات محتكرا من طرف الشركات الأجنبية. من هنا جاءت فكرة إنشاء شركة أفريقيا، إذ بدأ الشابان آنذاك في ترجمة فكرتهما على أرض الواقع، وقاما باقتراض جزء من حجم الاستثمار، وشرعا في إنشاء محطتين لتوزيع المحروقات".

وقال سعيد البغدادي: "من هنا بدأت قصة نجاح شركة أفريقيا، التي أصبحت من كبريات المجموعات الاقتصادية الوطنية، التي تشغل بشكل مباشر أزيد من 5000 شخص، وتوفر 50 ألفا من مناصب الشغل غير المباشرة، وكل ذلك أتى بفضل العمل والابتكار والإنصات للزبناء، إلى جانب إبرام شراكات مع مجموعة عالمية عاملة في المجال".

وأضاف المسؤول: "كما تعلمون فإن المقاولات تلعب دورا محوريا في تنمية الاقتصاد، من هنا جاءت فكرة دعم إنشاء 1000 مقاولة، ما يعني خلق آلاف من مناصب الشغل. وتقوم المبادرة على جذب الشباب والشابات الذين يتوفرون على فكرة لإنشاء مقاولة، وإخضاعهم لتدريب لمدة أسبوعين بشراكة مع مجموعة بريطانية".

وقال البغدادي: "مباشرة بعد فترة التدريب، سيستفيد الشباب من خدمات لاحتضان مقاولاتهم لمدة أربعة أشهر، إذ يمكنهم المجيء إلى محطات أفريقيا والاستفادة من ربط مجاني بالأنترنيت وحق الولوج المجاني للمشروبات، مع توفير تمويل بقيمة 200 ألف درهم لكل مقاولة".

ويتميز برنامج "ألف فكرة"، يقول البغدادي، بأن المستفيدين لا يخضعون لأي شروط ولا يتوجب أن يتوفروا على دبلوم معين، وما عليهم سوى التقدم بمشروعهم وبمجرد الموافقة عليه تتم مباشرة إجراءات التدريب والمواكبة والتمويل.