"التجاري وفا بنك" يفتتح فضاء الخدمة الحرة بالرباط

هسبريس من الرباط (صور: يوسف صدور)

افتتحت مجموعة التجاري وفا بنك، مساء الخميس، بالعاصمة الرباط، فضاءً للخدمات البنكية الحرة في وكالتها الواقعة بشارع محمد الخامس وسط المدينة.

وأقامت المجموعة البنكية حفلاً بهذه المناسبة في وكالتها، حضره زبناء وموظفون، في إطار الترويج لهذه الفضاءات لدى زبنائها بهدف الاستفادة من الخدمات الجديدة التي توفرها.

ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير مجموعة التجاري وفا بنك لعرضها الذي أطلقته منذ سنة 2017، ومن بين ما يتضمنه تزويد فروعها البنكية الرئيسية بفضاءات تقدم خدمات بنكية حرة.

وأوضح البنك أن "فضاءات الخدمات البنكية الحرة تعتبر فضاءات آمنة توجد في مدخل الفرع، وتعمل وفق مواقيت عمل مرنة من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءً، وطيلة أيام الأسبوع".

ويتعلق الأمر بشبابيك أوتوماتيكية بنكية تقدم لزبنائها خدمات متعددة، خصوصاً إيداع النقود وإيداع الشيكات، ناهيك عن عمليات الصرف بطريقة آمنة. وبُغية مساعدة الزبناء على الاستئناس بهذه الخدمات الجديدة تم وضع مُوجه رهن إشارتهم.

وقال مسؤولون في البنك إن إطلاق "هذه الخدمات بوكالة الرباط محمد الخامس يأتي حرصاً من التجاري وفا بنك على تعزيز العلاقات مع زبنائه من خلال مدهم بمعلومات وتشجيعهم على استعمال الخدمات الجديدة".

وأوضح محمد السقاط، مدير البنك الأوتوماتيكي بالتجاري وفا بنك، أن هذا الفضاء "يتميز بخصوصيات عدة، من بينها أوقات العمل الطويلة ووجود رجل أمن طيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى توفر مُوجه لفائدة الزبناء للقيام بمعاملاتهم على أحسن وجه".

وأضاف السقاط، في تصريح لهسبريس، أن المجموعة البنكية تتوفر اليوم على حوالي مائة فضاء للخدمات البنكية الحرة بمختلف مدن المغرب، من طنجة إلى العيون والداخلة، وأنها تُعول على بلوغ 130 فضاء نهاية السنة الجارية.

وأشار المسؤول في التجاري وفا بنك إلى أن هذا "المشروع ناجح ومفيد بالنسبة إلى البنك والزبناء أيضاً، حيث صار يوفر لهم الوقت الكافي للقيام بمعاملاتهم من الصباح إلى المساء، ناهيك عن تلقي نصائح من موظف يُوجد رهن إشارتهم في الفضاء".

من جهتها، قالت بنمسعود حليمة، وهي مقاولة زبونة لدى البنك، إن مثل هذه الفضاءات مفيدة لأنها تسهل مأمورية الزبناء، وتمكنهم من ربح الوقت وقضاء معاملاتهم البنكية الضرورية في ساعات متأخرة، وحتى في نهاية الأسبوع.

وتدخل فضاءات الخدمات البنكية الحرة، حسب مجموعة التجاري وفا بنك، في إطار تحديث وتطوير خدماتها في ظل التطور الذي يعرفه هذا المجال، وهو ما يعزز موقعها كبنك مجدد ومتفوق على المستوى الوطني.