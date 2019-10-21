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كُتّاب وآراء
الحكومة ترفع الدين العمومي للدولة إلى أزيد من 700 مليار درهم
رغم تحذير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فقد ارتفعت مديونية خزينة الدولة إلى مستويات قياسية بلغت 739.9 مليار درهم إلى غاية شهر يونيو 2019، مع العلم أنها في سنة 2017 لم تكن تتجاوز 692 مليار درهم.
وكشف تقرير حول الدين العمومي، ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، أنه في متم سنة 2018، بلغ حجم دين الخزينة 722.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30.3 مليار درهم، أو 4.4 في المائة، مقارنة بسنة 2017 (692 مليار درهم).
وأوضح التقرير أنه "رغم هذا الارتفاع المسجل في حجم الدين، فإن وتيرة ارتفاعه انخفضت بأكثر من النصف بين سنتي 2017 و2018 مقارنة مع المتوسط السنوي الذي ناهز 9.1 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017".
ويعتبر المغرب زبونا مخلصا لكبريات المؤسسات الدولية المالية بخصوص القروض متعددة الأطراف؛ إذ يحتل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المركز الأول بحجم دين بلغ 55 مليار درهم سنة 2018، يليه البنك الإفريقي للتنمية بـ 43.9 مليار درهم، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ 30.7 مليار درهم.
أما المقرضون الثنائيون، فتستحوذ أربعة دول على حوالي 70 مليار درهم، وهي فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب بحجم دين بلغ 34 مليار درهم، وألمانيا بـ 16 مليار درهم، واليابان بـ 12 مليار، والسعودية بـ 7.2 مليار درهم.
ووفقا لمشروع قانون المالية، تتجه حكومة العثماني إلى رفع نسبة الاقتراض من الخارج خلال 2020؛ إذ تتوقع أن تنتقل موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي من 27 مليار درهم سنة 2019 إلى 31 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 14.81 في المائة.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية إلى أن موارد الدولة المتأتية من القروض في سنة 2020 ستصل إلى 97 مليارا و200 مليون درهم لمداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.
أما النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي، فتبلغ برسم السنة المقبلة ما يناهز 29 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم سنة 2019، بزيادة قدرها 991649000 درهم، أو 3.54 في المائة. كما سترتفع التحملات المتعلقة بالدين الخارجي بالفوائد والعمولات إلى ما يناهز 4731208000 درهم، أي بزيادة قدرها 22.7 بالمقارنة مع سنة 2019.
وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات أكد أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، "مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، وهو الأمر الذي يصعب بلوغه".
ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات حكومة العثماني إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة؛ وذلك "بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المديين المتوسط والطويل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
كل المقاولات ما عندها الا فيط خصوصاً لي كدعم المؤاسسات العمومية ..
هذ الرقم فظاعة زائد الدين الخارجي لي رتفع بي 10/100 هذ العام
ياربي اللطف
مصاريف الاقلام و التوراق 150 مليون سنتيم، و 40 مليون سنتيم مصاريف اخرى
ركزولي مزيان على مصاريف اخرى
فين كاتدييييو هاد الفلوس والشعب كلو والكل العصا؟؟؟؟
راكم جبتو لينا الجلطة حسبي اله ونعم الوكيل...
لا للقروض لا لإغراق المغرب بالديون وإلا فإن الدولة ستتعرض لمسطرة التسوية القضائية ويكون السنديك هم الدائنون.
70مليار دولار حجم القروض كيف يعقل هدا.اين دهبت هاته الاموال.من المستفيد منها بخصوص المواطن لا اظن انه استفاد شيءا منها لان كل شيء في الحضيض الصحة التعليم الرواج الاقتصادي.صراحة يعجز الكلام عن التعبير كان المغرب يسير في الطريق الصحيح حتى 2011 مع دخول الاسلاميين تراجعنا 30سنة للوراء في 8سنوات لم نعد نرى تلك المشاريع و الطرقات و الموانيء نعاين الا التهافت على المناصب و الاستسلاء على المعاشات و الاراضي.
يجب التفكير في احدات لجنة تضم خبراء الاقتصاد من اساتدة و تجار كبار و مدراء البنوك و بعض الباطرونا الغيورين على هده البلاد لايجاد حل بعيدا عن تجار الدين و حكومتهم التي ليس لها اي دور الا الكلام الفارغ و الوعود البراقة لا غير .
ولو بحثنا في تدقيق هده الارقام سنجد ان قلة قليلة من موظفي وزارة المالية هي التي تضع هده الارقام واغلبها اعتمادا على فرضيات. اما بخصوص الوزارات الاخرى فحدث ولاحرج. فهناك وزارات تقرض وتؤدي ارباح البنوك الخارجية ولا تنجر شيئا بالاموال المقروضة وهدا هو التبدير وخير مثال انجازات الادارات المغربية وجهة درعة تافيلالت خير مثال للعطالة في الانجاز.
اما بخصوص الاجراءت المقترحة (بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو) فهي عامة ولاتطبق وتفتقد الى الرؤية الواضحة للتنفيد وان طبقت فلا تساوي ببن المواطنين سواء لرغبة وعراقيل الادارة او نقص في المعلومة. وبمكن توزيعها بين المواطنين كما يلي :
توسيه الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات نحو الفقراء والطبقة الوسطى اما تقديم الاعانات من اجل تسريع النمو فهو مخصص لقلة من الطبقة الغنية.