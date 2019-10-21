آلاف المقاولين ينجون من السجن في انتظار تنازل مصارف مغربية

هسبريس - محمد لديب

بعد معاناة دامت لأزيد من 30 سنة، نجا أزيد من 3000 مقاول شاب من خطر دخول السجن، بعد أن قررت الحكومة تطبيق مساطر التنازل عن متابعتهم أمام المحاكم الوطنية، تطبيقا لمقتضيات قانونية جديدة تضمنها قانون المالية للسنة الجارية.

وقال منصف الكتاني، عضو مجلس رئاسة الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن نسبة كبيرة من المقاولين الذين استفادوا من تمويلات في إطار مشروع "المقاولين الشباب" قبل ثلاثة عقود، يجهلون أمر تنازل الدولة عن مستحقاتها لدى هذه الفئة من المستثمرين خلال العام الجاري.

وأوضح الكتاني، في تصريح لهسبريس، أن هذا التنازل يعفي هؤلاء المقاولين من العقوبات السجنية التي ظلت تتربص بهم وتقض مضجعهم لسنوات طويلة.

وأكد عضو مجلس رئاسة الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن "التنازل لا يشمل بطبيعة الحال حصص الديون التي حصل عليها المقاولون من المصارف المغربية، ولا يُعرف مصيرها إلى حد الآن".

وكان مسؤولون في الحكومات السابقة قد طالبوا بضرورة إعفاء هؤلاء المقاولين الشباب من ديونهم، ومحاولة إيجاد حلول لتحفيزهم، وتحفيز باقي الشباب لخوض تجربة المبادرة الحرة من خلال مبادرات تشجيعية مجزية.

وظل ملف 3000 مقاول شاب، في ذمتهم نحو 200 مليون درهم، يراوح مكانه لمدة 30 سنة، رغم مطالبات عديدة بإعفائهم الكلي من القروض ومتأخراتها، خاصة وأن نسبة فشل مشاريع المقاولين الشباب بالمغرب لم تتعد 20 في المائة في الوقت الذي تبلغ فيه 35 في المائة في فرنسا.

وكان المقاولون الشباب قد دخلوا، قبل أزيد من 15 سنة، في مفاوضات شاقة مع العديد من المتدخلين الرسميين من أجل بحث سبل حل مشكلهم الذي ظلوا يتخبطون فيه، خاصة بعد أن رفضت مجموعة من المؤسسات البنكية إعادة جدولة ديونهم.

ويرى مراقبون أن أغلب المقاولين الشباب انكبوا على مشاريعهم بدون دراسة جدوى، وفي غياب المصاحبة من طرف البنوك والدولة، بينما كان من الضروري أن يكون تمويل المشاريع مرتبطا بجدوى المشروع بعيدا عن الزبونية.