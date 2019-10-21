خدمات "اتصالات المغرب" تصل 67 مليون زبون

هسبريس من الرباط

حققت مجموعة "اتصالات المغرب" رقم معاملات بلغ 27.3 مليار درهم نهاية شتنبر المنصرم، بزيادة ناهزت 0.6 في المائة.

وذكرت المجموعة، في بيان لها حول النتائج الموحدة في 30 شتنبر 2019، أن عدد زبنائها في المغرب وعدد من البلدان الإفريقية وصل 67.6 مليونا؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.6 في المائة.

ويُعزى هذا الارتفاع في عدد زبناء المجموعة المغربية إلى نمو عدد زبناء الهاتف النقال الدولي بنسبة 15 في المائة، بعد دمج شركة Tigo تشاد منذ فاتح يوليوز 2019.

وقال عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للمجموعة، في تصريح صحافي، إن المجموعة "تابعت دينامية النمو مع ارتفاع عائداتها، وبالخصوص خدمة البيانات وتحسين هوامشها بفضل ترشيد النفقات".

وأضاف أحيزون أن "هذه النتائج تدعم المجموعة في إنجاز الأهداف التي سطرتها، وتؤكد على نجاعة ومردودية نموذجها الاقتصادي".

وأكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للمجموعة في التصريح ذاته قائلاً: "باعتبار اتصالات المغرب فاعلاً مرجعياً على مستوى جميع الأسواق التي تعمل بها، فهي تستمر في مواكبة التغييرات التي استوجبها التحول الرقمي؛ من خلال وضع البنى التحتية اللازمة وتوسيع عروضها، لتجعل الابتكار في متناول أكبر عدد ممكن".

وتُفيد معطيات المجموعة بأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة (EBITDA) وصلت إلى 14.3 مليار درهم في نهاية شتنبر 2019، بفضل انخفاض النفقات التشغيلية وحُسن معدل الهامش الخام.

وفيما يتعلق بنتيجة التشغيل EBITA، فقد ارتفع بنسبة 6.2 في المائة لتصل إلى 8.9 مليارات درهم، وترجع هذه الزيادة أساساً إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

أما النتيجة الصافية حصة المجموعة فقد بلغت نهاية الأشهر التسعة الأولى حوالي 4.6 مليارات درهم، بارتفاع مثل 1.3 في المائة؛ وذلك راجع أساساً لتحسن الأنشطة في المغرب.

وفي المغرب يصل عدد زبناء المجموعة نهاية شتنبر 20 مليون زبون بارتفاع بلغ 3.1 في المائة، ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الذي عرفه كل من زبناء النقل المؤجل الدفع والمسبق الدفع بنسبة 19.2 في المائة و1.4 في المائة على التوالي.

ووصل رقم معاملات المجموعة وطنياً حوالي 16.3 مليار درهم، نهاية شتنبر، بزيادة تناهز 1.3 في المائة؛ وذلك بفضل ارتفاع أنشطة بيانات النقال.

دولياً، حققت المجموعة رقم معاملات يناهز 11.9 مليار درهم، وذكر البلاغ أن أنشطتها الدولة أظهرت مرونة جيدة على الرغم من الضغوط التنافسية والتقنينية في البلدان التي تشتغل فيها.

ويصل عدد زبناء المجموعة دولياً حوالي 43.4 مليون زبون، عبر 10 دول إفريقية.

وذكرت المجموعة أن الأحداث البارزة التي طبعت السنة الجارية هي توقيع الاتفاقية السادسة بين الحكومة واتصالات المغرب، بحيث تتعهد الأخيرة بموجبها بتحقيق برنامج استثماري بقيمة 10 مليارات درهم على السنوات الثلاث المقبلة 2019-2021.