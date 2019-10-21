وكالة التنمية الفلاحية تقوي قدرات تعاونيات مغربية

هسبريس من الرباط

أطلقت وكالة التنمية الفلاحية المرحلة الثالثة من البرنامج الرابع لتأهيل تجمعات منتجي المنتجات المجالية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و19 أكتوبر 2019.

ويأتي هذا النشاط في إطار الأدوار التي تلعبها الوكالة باعتبارها فاعلاً ملتزماً بتنمية تسويق المنتجات المجالية في إطار الإستراتيجية الطموحة لمخطط المغرب الأخضر، الذي يولي اهتماماً خاصاً للفلاحين الصغار.

وذكر بلاغ للوكالة أن هذه المرحلة استفاد منها 50 تجمعاً تمثل 74 تعاونية، وأشار إلى أن انطلاقها تميز بتنظيم أربع ورشات تضمنت تقديم وحدات التكوين حول مختلف المجالات المرتبطة بمخطط أعمال التجمعات المستفيدة، من بينها الإنتاج والتثمين والحكامة الجيدة والتدبير المالي والملاءمة التنظيمية والصحية؛ ناهيك عن التسويق والترويج.

وخلال هذه الورشات تم وضع نماذج جديدة لوسائل التواصل لفائدة المستفيدين من أجل إعدادهم لتموقع جيد ورؤية جيدة، إضافة إلى مساعدتهم على وضع قواعد السمعة لعلامتهم ومنتجاتهم.

وحسب الوكالة فقد استفاد من هذا البرنامج إلى حدود اليوم 230 تجمعا تمثل 700 تعاونية ينضوي تحتها 20 ألف فلاح في الجهات الاثنتي عشرة للمغرب.

وساعد هذا البرنامج في دعم هؤلاء للاستجابة لمتطلبات السوق في ما يخص الجودة والتتبع والملاءمة التنظيمية والصحية، وهو ساهم في سهولة اختراقهم للسوق المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن هذه المواكبة تتم بتعاون وثيق مع المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.