24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "علاقات متشابكة" .. التجارة الإلكترونية تدعم "الأمن السيبراني"؟
- هذه تفاصيل خطة الويلزي "أوشن روبرتس" لتطوير الكرة المغربية
- سلطات أزيلال تراهن على الزعفران لانتشال جماعات من براثن الفقر
- العياسي يستعرض مطالب القضاة في لقاء بنعبد القادر
- لما العقرة يعقر الدين والدستور
الصحافي بوعشرين يطلب الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم الاستئنافي (5.00)
جزّارون يطالبون الشرطة الإدارية بمراقبة ترويج لحوم "الذبيحة السرية" (5.00)
لأول مرة بالإدارة المغربية .. حرف "تيفيناغ" يؤثث وثائق رسمية بتزنيت (5.00)
- أخنوش يعلن نجاح مخطط غرس 3 ملايين نخلة ويرفع إنتاج التمور - (93)
- لأول مرة بالإدارة المغربية .. حرف "تيفيناغ" يؤثث وثائق رسمية بتزنيت - (78)
- معهد ملكي يُحذر من "التدهور المستمر" للسمعة الداخلية للمغرب - (57)
- تقرير يتوقع "فشل" المغرب في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم - (56)
- شعارات "غير مرحّب بك" تسبق زيارة رئيس الحكومة إلى المحمدية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة 27 مليار درهم سنة 2019
كلّفت التحفيزات الجبائية التي تمنحها الدولة لمختلف القطاعات حوالي 27.7 مليار درهم خلال السنة الجارية، وهي موزعة على حوالي 293 تدبيراً، مقابل 234 تدبيراً كان معمولاً به خلال السنة الماضية.
وتمثل الإعفاءات الكلية النسبة الأكبر من هذه التحفيزات بنسبة تصل إلى 58 في المائة، أي ما يمثل 16 مليار درهم خلال السنة الجارية، تليها التدابير المتمثلة في التخفيضات بنسبة 29 في المائة وتقدر قيمتها بـ8.1 مليارات درهم.
وتنقسم هذه التحفيزات الجبائية إلى أنواع عديدة، وهي الإعفاءات الكلية والتخفيضات والتسهيلات المالية والضرائب الجزافية والخصوم والإسقاطات، وتشمل مختلف أنواع الضرائب، خصوصاً الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات وواجبات التسجيل والتنبر والرسم على عقود التأمين وضريبة لافينييت.
وتُفيد معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن أكبر مستفيد من التحفيزات الجبائية هو قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز) بحوالي 5 مليارات درهم ما يمثل 18.3 في المائة، يليه قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بـ4.8 مليارات درهم (17.6 في المائة)، ويأتي العقار في المرتبة الثالثة بتحفيزات ضريبية بلغت قيمتها 4.4 مليارات درهم (15.9 في المائة).
وتعتبر الصناعة التقليدية أضعف قطاع مستفيد من التحفيزات الضريبية حيث بلغت حصته 0.2 في المائة بحوالي 47 مليون درهم. أما قطاع التربية فهو الآخر لا يستفيد كثيراً من هذه التحفيزات، حيث تقدر قيمتها بحوالي 154 مليون درهم.
ويتجلى أن المقاولات أكبر مستفيد من هذه التحفيزات، حيث تسيطر على 48.6 في المائة؛ منها ما يمثل 13.5 مليار درهم، يليها الأسر بـ12.6 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 45.5 في المائة، ثم المرافق العمومية بـ958 مليون درهم بنسبة تمثل 3.4 في المائة.
ويأتي دعم القدرة الشرائية ضمن أبرز أهداف التحفيزات الضريبية في المملكة، يليها تشجيع امتلاك السكن وتعبئة الادخار الداخلي، إضافة إلى النهوض بالقطاع الفلاحي وتشجيع عمليات التصدير ودعم القدرة الشرائية.
وتخطط الحكومة، تبعاً لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت في ماي الماضي، لإعادة النظر في منظومة التحفيزات الجبائية والعمل على ترشيدها والتقليل منها في القطاعات التي لا تحتاج إلى ذلك.
وقد بدأت الحكومة تطبيق هذا التوجه من خلال مشروع قانون مالية 2020 الذي تضمن مقتضى لمراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، إضافة إلى توحيد أسعار النظام الجبائي المطبق في المناطق الحرة للتصدير للوصول إلى سعر محدد في 15 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
التحفيزات تعطى للوزراء و البرلمانيين و اصحاب النفوذ.
اما نحن فلنا الفتات لنلتهي فيه .
سيرو الله ينعل لي ما يحشم
كثير من الشركات احترفت الإستفادة من الإعفاءات الضريبيه بحيث تعلن إفلاسها قبيل انتهاء مدة الإعفاء لتعاود الإنشاء تحت إسم آخر.
كل هذه المليارات تنهب تحت مسمى التحفيزات و لا تتكلم عنها الحكومه فكل ما يقض مضجعها و ينغص عليها حياتها هو صندوق المقاصه بملياراته السبعة عشر.