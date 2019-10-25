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الرئيسية | مال وأعمال | التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة 27 مليار درهم سنة 2019

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة 27 مليار درهم سنة 2019

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة 27 مليار درهم سنة 2019
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:00

كلّفت التحفيزات الجبائية التي تمنحها الدولة لمختلف القطاعات حوالي 27.7 مليار درهم خلال السنة الجارية، وهي موزعة على حوالي 293 تدبيراً، مقابل 234 تدبيراً كان معمولاً به خلال السنة الماضية.

وتمثل الإعفاءات الكلية النسبة الأكبر من هذه التحفيزات بنسبة تصل إلى 58 في المائة، أي ما يمثل 16 مليار درهم خلال السنة الجارية، تليها التدابير المتمثلة في التخفيضات بنسبة 29 في المائة وتقدر قيمتها بـ8.1 مليارات درهم.

وتنقسم هذه التحفيزات الجبائية إلى أنواع عديدة، وهي الإعفاءات الكلية والتخفيضات والتسهيلات المالية والضرائب الجزافية والخصوم والإسقاطات، وتشمل مختلف أنواع الضرائب، خصوصاً الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات وواجبات التسجيل والتنبر والرسم على عقود التأمين وضريبة لافينييت.

وتُفيد معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن أكبر مستفيد من التحفيزات الجبائية هو قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز) بحوالي 5 مليارات درهم ما يمثل 18.3 في المائة، يليه قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بـ4.8 مليارات درهم (17.6 في المائة)، ويأتي العقار في المرتبة الثالثة بتحفيزات ضريبية بلغت قيمتها 4.4 مليارات درهم (15.9 في المائة).

وتعتبر الصناعة التقليدية أضعف قطاع مستفيد من التحفيزات الضريبية حيث بلغت حصته 0.2 في المائة بحوالي 47 مليون درهم. أما قطاع التربية فهو الآخر لا يستفيد كثيراً من هذه التحفيزات، حيث تقدر قيمتها بحوالي 154 مليون درهم.

ويتجلى أن المقاولات أكبر مستفيد من هذه التحفيزات، حيث تسيطر على 48.6 في المائة؛ منها ما يمثل 13.5 مليار درهم، يليها الأسر بـ12.6 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 45.5 في المائة، ثم المرافق العمومية بـ958 مليون درهم بنسبة تمثل 3.4 في المائة.

ويأتي دعم القدرة الشرائية ضمن أبرز أهداف التحفيزات الضريبية في المملكة، يليها تشجيع امتلاك السكن وتعبئة الادخار الداخلي، إضافة إلى النهوض بالقطاع الفلاحي وتشجيع عمليات التصدير ودعم القدرة الشرائية.

وتخطط الحكومة، تبعاً لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت في ماي الماضي، لإعادة النظر في منظومة التحفيزات الجبائية والعمل على ترشيدها والتقليل منها في القطاعات التي لا تحتاج إلى ذلك.

وقد بدأت الحكومة تطبيق هذا التوجه من خلال مشروع قانون مالية 2020 الذي تضمن مقتضى لمراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، إضافة إلى توحيد أسعار النظام الجبائي المطبق في المناطق الحرة للتصدير للوصول إلى سعر محدد في 15 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - يحيى الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:28
على من تضحكون.
التحفيزات تعطى للوزراء و البرلمانيين و اصحاب النفوذ.
اما نحن فلنا الفتات لنلتهي فيه .
سيرو الله ينعل لي ما يحشم
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2 - Somo الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:33
Le Rich s’enrichît et le pauvre s’appauvrit qui ce que vous allez dire devant dieu lé tout puissant même l’enfer ne veut plus de vous
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3 - أين أموال وزارة الأوقاف الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:33
للاسف هناك ارتجالية في تسير مالية الدولة ...سأعطيكم مثال : وزارة الأوقاف تملك أراضي شاسعة ، وتدبر عقارات ومنقولات بمبالغ مالية ضخمة تدخل ضمن نطاق إما الوقف المعقب أو العام ...للأسف الشديد يتم تدبير هذا الرصيد بعشوائية قل نظيرها ..الوزارة لا تتوفر على إحصاء دقيق لهذه الأوقاف ..كثيرا من خذه الأوقاف يتم الترامي عليها من طرف الغير ...كثير من هذه الأوقاف يتم استغلاله وتدبيره بطريقة ارتجالية إذ بدلا أن يدر الملايين على الدولة تذهب هذه الملايين إما في إطار منظومة الفساد الموجودة بهذه الوزارة حيث لا حسيب ولا رقيب أو تذهب في إطار سوء التدبير والعشوائية ...للأسف الشديد المغرب لديه إمكانيات مالية للخروج من ازمته لكن للأسف بالعربية تاعرابت كاين غي الفاسدين وما كاينش الرجال ...الأوقاف يجب إلحاقها بوزارة المالية وإخضاع تنظيمها للرقابة المباشرة للمجلس الأعلى للحسابات
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4 - كريم من طنجه الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:41
اللهم بارك .
كثير من الشركات احترفت الإستفادة من الإعفاءات الضريبيه بحيث تعلن إفلاسها قبيل انتهاء مدة الإعفاء لتعاود الإنشاء تحت إسم آخر.
كل هذه المليارات تنهب تحت مسمى التحفيزات و لا تتكلم عنها الحكومه فكل ما يقض مضجعها و ينغص عليها حياتها هو صندوق المقاصه بملياراته السبعة عشر.
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